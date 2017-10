Israelul pregăteşte terenul pentru o posibilă operaţiune militară împotriva Gaza

Israelul pregătește terenul pentru o posibilă operațiune militară împotriva Gaza

Ştire online publicată Marţi, 13 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Liderii israelieni și analiștii consideră din ce în ce mai probabilă o operațiune militară împotriva teritoriului palestinian, după o nouă escaladare a violențelor la frontiera dintre Fâșia Gaza și Israel, a doua în decurs de o lună.Încă de noaptea trecută, aviația israeliană a lansat trei raiduri împotriva unor obiective situate în Fâșia Gaza, fără a provoca victime, potrivit unei surse din cadrul serviciilor de securitate palestiniene și martorilor oculari.Potrivit unei purtătoare de cuvânt a armatei israeliene, aviația a atacat un depozit de armament din centrul teritoriului palestinian și alte două locuri de lansare de rachete din nord.Ostilitățile au izbucnit sâmbătă după un tir de rachetă antitanc lansat împotriva unui vehicul al armatei israeliene la granița cu enclava palestiniană. Șase palestinieni, patru civili și doi combatanți, potrivit unor surse medicale palestiniene, au fost uciși și aproximativ 30 au fost răniți în confruntările care au urmat. Cel puțin opt israelieni, dintre care patru soldați au fost răniți.Acest nou acces de violență l-a determinat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să afirme că este "pregătit de escaladă". Ministrul Apărării, Ehud Barak, a avertizat mișcarea Hamas, aflată la putere în Gaza, "că va plăti puternic prețul".Aseară, Netanyahu a recurs la consultări cu Ehud Barak și șeful Statului Major, generalul Benny Gantz, pentru a evalua riposta Israelului la tirurile din Gaza, potrivit postului public de radio.Potrivit aceleiași surse, Cabinetul israelian restrâns (format din opt miniștri) se va reuni astăzi pe aceeași temă.În plus, o delegație formată din oficiali israelieni de rang înalt a fost primită ieri de consilierul pentru securitate națională al președintelui Barack Obama la Casa Albă, "pentru consultări în privința Iranului, Siriei și alte probleme de securitate din regiune", potrivit unui purtător de cuvânt al administrației americane.Potrivit analiștilor, limbajul ferm al Guvernului israelian reflectă discuții în cadrul acestuia despre modul de a organiza răspunsul Israelului.O intervenție militară de anvergură, o creștere a numărului de raiduri aeriene și lichidarea unor oficiali de rang înalt din Gaza sunt acțiuni luate în considerare de liderii israelieni."În cadrul Consiliului de Miniștri (duminică), Netanyahu a încercat să pregătească opinia publică pentru eventualitatea unei astfel de operațiuni", scrie Yossi Yehoshua în cotidianul Yediot Aharonot."Bibi" Netanyahu a "trecut în revistă și planuri elaborate" pentru o astfel de operațiune, precizează analistul. Șeful Guvernului israelian a avut luni o întrevedere cu ambasadorii aflați la post în Israel în speranța de a atrage cât mai multe țări pentru cauza sa.Un oficial de rang înalt israelian, care s-a exprimat sub acoperirea anonimatului, a confirmat că Netanyahu intenționează să se vadă cu diplomații "pentru a-i pregăti pentru eventualitatea ca Israelul să acționeze puțin mai energic pentru a-și proteja cetățenii".Totuși, chiar dacă sunt în favoarea unui răspuns în forță, puțini oficiali israelieni sunt înclinați să declanșeze o operațiune de anvergura celei din 27 decembrie 2008 - 18 ianuarie 2009, soldată cu moartea a 1.440 de palestinieni și 13 israelieni.Fostul șef de Stat Major Dan Halutz a considerat că este timp pentru "a reveni la asasinatele țintite ale unor oficiali de rang înalt din Hamas", în cadrul unui interviu acordat postului de radio militar."Înainte de a demara o operațiune militară de anvergură, este imperativ să încercăm alte opțiuni", a adăugat el, evocând "eliminarea țintelor și atacuri împotriva intereselor Hamas".În opinia lui Ofir Akounis, un aliat al lui Netanyahu în cadrul Likud (dreapta), "nu este nicio îndoială că o operațiune militară nu este decât o problemă de timp".Dar, subliniază Alex Fishman, specialist în probleme militare la Yediot Aharonot, "nu este sigur că sfera politică are interesul de a se implica într-un război terestru. Întrebarea (...) este cum să lansezi o operațiune militară limitată" cu "singurul obiectiv de a obține un armistițiu durabil" și nu înlăturarea Hamas.Potrivit expertului, Washingtonul, aliatul Israelului, a "dat undă verde" unei operațiuni împotriva Gaza, reafirmând, duminică, prin vocea ambasadorului său, Dan Shapiro, "dreptul Israelului de a se apăra".