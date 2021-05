Israelul este interesat să colaboreze cu România în domeniul industriei de apărare

Ministrul economiei, Claudiu Năsui, a primit vizita lui David Saranga, ambasadorul Israelului la București și a reprezentanților Israel Aerospace Industries, companie de stat israeliană care activează în domeniu sistemelor aeriene și astronautice pentru uz militar și civil.La discuții au participat, din partea Ministerului Economiei, Daniela Nicolescu, secretar de stat responsabil de domeniul industriei de apărare, iar din partea IAI Eyal Mayer – director, Military Aircraft Division, Israel Sharon - director, International Marketing – Europe, Daniel Davidi – regional director, Missiles and Space Division și Mihnea Predețeanu – senior consultant, România.Ambasadorul Israelului, a precizat că a mai avut întâlniri cu ministrul economiei și îi împărtășește dorința de a întări relațiile bilaterale și cooperarea între cele două țări. Acesta a precizat că guvernul israelian este interesat să colaboreze cu guvernul român în domeniul apărării, prin participarea la programe guvernamentale și prin parteneriate între companiile din cele două țări.Reprezentații IAI au menționat că doresc să își consolideze prezența pe piața europeană și că pregătesc deschiderea unui birou în România. IAI dorește să colaboreze cu companiile românești din domeniul industriei de apărare, angajamentul său fiind să stabilească o viziune pe termen lung, împărtășirea cunoștințelor internaționale de top ale IAI și adaptare la cerințele și viziunea României în domeniu.Claudiu Năsui, ministrul economiei, a spus că susține investițiile în România și colaborarea între România și Israel. Acesta a precizat că Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului are în portofoliu mai multe companii care ar putea să colaboreze cu IAI și a arătat disponibilitatea pentru facilitarea unor întâlniri cu acestea și pentru discuții aplicate pe proiecte care să poată fi dezvoltate în comun.Volumul total al schimburilor comerciale România - Israel însuma 570,15 milioane de euro, la sfârșitul anului 2020, conform datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).La nivelul lunii martie 2021, în România activau 8.298 de companii israeliene, cu o valoare totală a capitalului social subscris de 64,04 milioane de euro.Firmele israeliene sunt implicate în numeroase proiecte de cooperare în țara noastră, în următoarele domenii de activitate: lucrări de infrastructură (construcția și modernizarea drumurilor, rețele de apă etc.); industrie (aeronautică, electronică, chimie, metalurgie, textile, alimentară, construcții de mașini și aparate electrice), exploatarea lemnului și producția de mobilier etc.), construcții (sedii de firme, locuințe și sate de vacanță), agricultura (irigații, sere, cultura viței de vie, cultura porumbului cu conținut de ulei îmbunătățit, semințe, ferme animale, etc.), turism si servicii (asigurări, servicii financiar-bancare, centre medicale, mass-media etc.)