Israelul a declanşat faza terestră a ofensivei sale împotriva Hamas, în Fâşia Gaza

Israelul a declanșat faza terestră a ofensivei sale împotriva Hamas, în Fâșia Gaza

Ştire online publicată Luni, 05 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliul de securitate a ONU a închis reuniunea de urgență, care a avut loc sâmbătă noaptea, cu privire la situația din Gaza, fără să ajungă la un acord asupra textului care să ceară oprirea ostilităților, a anunțat președintele Consiliului, ambasadorul Franței, Jean Maurice Ripert. Reuniunea a fost convocată după ce Israelul a lansat, sâmbătă seara, o ofensivă terestră în Fâșia Gaza, trimițând tancurile și infanteria să lupte cu islamiștii din Hamas. Secretarul general al ONU, Ban Ki-Moon, a cerut Israelului încheierea ofensivei asupra Fâșiei Gaza. Convins că „această escaladă va amplifica inevitabil suferințele populației civile”, Ban Ki-Moon a cerut Israelului să facă tot posibilul pentru a asigura protecția civililor și ajungerea la destinație a ajutorului umanitar. Această sesiune de consultări fusese cerută de urgență de către Libia, singurul membru arab al Consiliului, după declanșarea ofensivei terestre israeliene în Fâșia Gaza. Însă, chiar de la început, Statele Unite, care sunt în favoarea unui armistițiu „durabil”, care să împiedice Hamas să mai provoace necazuri Israelului, au anunțat că nu doresc ca această reuniune să se soldeze cu un „produs” (rezoluție sau declarație oficială), au declarat surse diplomatice. Tancurile și infanteria israeliană luptau cu militanții Hamas, ieri, în Fâșia Gaza, în urma ofensivei terestre lansate sâmbătă seara după ce opt zile de raiduri aeriene, soldate cu sute de victime, nu au reușit să pună capăt atacurilor cu rachetă asupra Israelului. O coloană de tancuri israeliene, susținută de aviație, a parcurs o distanță considerabilă în teritoriul palestinian, iar marina israeliană împiedică deplasările pe șoseaua de-a lungul coastei, ceea ce, efectiv, împarte enclava în două, au declarat martori oculari. În primele lupte, forțele terestre israeliene au ucis opt palestinieni, cinci dintre ei înarmați, bilanțul victimelor de la începutul ofensivei israeliene, declanșată în 27 decembrie, depășind 450 de morți, potrivit surselor medicale palestiniene. Israelul spune că are 30 de soldați răniți, dintre care doi grav, iar după startul invaziei terestre, aviația a atacat peste 45 de ținte, inclusiv tuneluri pentru contrabanda cu arme, depozite de armament și unități pentru lansarea de rachete. „În schimburile de focuri de peste noapte, zeci de militanți Hamas înarmați au fost loviți”, a anunțat armata israeliană într-un comunicat. La rândul său, mișcarea Hamas susține că a ucis nouă soldați israelieni, iar ieri a anunțat capturarea a doi militari inamici în timpul luptelor din Fâșia Gaza. Purtătorul de cuvânt a armatei israeliene, maiorul Avital Leibovich, a spus că obiectivul operațiunii „Cast Lead” (Plumb Turnat) este de „a distruge infrastructura Hamas din aria de unde își desfășoară acțiunile” antiisraeliene, dar comentatorii israelieni spun că ofensiva are drept scop și consolidarea forței de intimidare a Israelului. Presa israeliană sprijinea, în general, ieri, prin comentariile sale, acțiunea armatei israeliene. Hamas, despre care Statele Unite și Israelul afirmă că a primit armament și pregătire din partea Iranului, are circa 25.000 de luptători și a plasat mine și alte dispozitive explozive anticipând o operațiune terestră. Ca și Hamas, sâmbătă seară, Iranul a prezis că Fâșia Gaza va deveni un cimitir pentru soldații israelieni. Israelul a mobilizat zeci de mii de rezerviști, iar purtătorul de cuvânt al armatei a estimat că operațiunea din teritoriul controlat de Hamas ar putea dura „multe zile”. Ofensiva israeliană împotriva Hamas în Gaza va fi extinsă „atât cât va fi necesar”, a afirmat, ieri, ministrul israelian al apărării, Ehud Barak. „Această operațiune nu va fi ușoară. Ea va fi extinsă și intensificată atât cât va fi necesar”, a spus Barak, citat de AFP. Ieri, forțele israeliene luptau cu militanții palestinieni la periferia orașului Gaza, care are circa 500.000 de locuitori, au declarat martori oculari. Potrivit acestora, Gaza City este înconjurat de armata israeliană.