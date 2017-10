ISIS ameninţă cu un nou atentat terorist!

ISIS amenință cu un nou atentat terorist!

Ştire online publicată Joi, 19 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou clip realizat de Statul Islamic creează panică. Gruparea teroristă a difuzat o nouă înregistrare video de propagandă, în care sărbătorește atentatele de vineri seara de la Paris și prezintă imagini din New York, în timp ce militanții fac amenințări vagi la adresa Franței și Statelor Unite, relatează NBC New York în pagina online.Referitor la faptul că Statul Islamic pregătește un atentat în New York, primarul Bill de Blasio dezminte informația:"Nu există nicio amenințare specifică și credibilă la adresa orașului New York". De asemenea, el i-a încurajat pe locuitori să își desfășoare activitățile în mod normal, dar să fie atenți.