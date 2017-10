Iranul, în pericol de a rămâne fără concentrat de uraniu

Iranul ar putea să rămână fără concentrat de uraniu, cunoscut ca „yellow cake”, ceea ce i-ar compromite ambițiile proclamate de înființare a unei industrii nucleare civile, potrivit unui nou studiu publicat miercuri, relatează AFP. Potrivit raportului întocmit de Institute for Science and International Security, „actuala penurie de minereu de uraniu demonstrează o contradicție fundamentală între intențiile statului iranian - o filieră nucleară civilă, alimentată cu combustibil iranian - și capacitățile sale”. Autorii studiului, David Albright, Jacqueline Shire și Paul Brannan, s-au bazat pe un raport din noiembrie 2008 al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, ce spunea că Iranul a consumat aproape trei sferturi din cele 600 de tone de concentrat de uraniu achiziționate de Teheran în anii ’70 de la Africa de Sud. În plus, niciuna dintre cele două mine de uraniu iraniene nu par să aibă capacitatea de a furniza combustibil nici măcar pentru un reactor.