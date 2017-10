Iranul deţine rachete ce ar putea lovi România

Potrivit Pentagonului,

Iranul deține rachete ce ar putea lovi România

Ştire online publicată Joi, 17 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Pentagonul a declarat marți că Iranul are capacitatea de a lansa o rachetă balistică ce ar putea lovi zone din estul și sudul Europei, inclusiv România. Generalul Trey Obering, directorul Agenției de apărare antirachetă, a declarat pentru presă că este de părere că Iranul are o rachetă cu o rază de acțiune de 2.000 kilometri, dar a refuzat să spună dacă arma a fost testată. Iranul a informat săptămâna trecută că a testat mai multe arme, inclusiv o „nouă” rachetă Shahab-3, o rachetă cu rază medie de acțiune ce ar putea fi folosită pentru atacarea Israelului. Versiunile mai vechi ale Shahab-3 au o rază de acțiune de 1.300 kilometri, dar noua versiune are o rază de 2.000 kilometri, putând de exemplu lovi ținte ca Grecia, Serbia, România și Belarus. De asemenea, Iranul dezvoltă o rachetă cu combustibil solid numită Ashura, cu o rază de acțiune de circa 2.000 kilometri, potrivit Pentagonului. Oficialii americani și experți independenți au spus că testele de săptămâna trecută nu au implicat tehnologie nouă și nici măcar rachetele de ultimă generație despre care se crede că există în arsenalul iranian. Agenția de informații militare a Pentagonului, care monitorizează amenințările majore din domeniul armamentului la adresa SUA, a fost destul de vagă în informațiile oferite la 27 februarie unei comisii senatoriale. „Iranul continuă să dezvolte și să obțină rachete balistice care ar putea lovi Israelul și Europa Centrală, printre care, după cum spun iranienii, o variantă cu rază extinsă de acțiune a Shahab-3 și o nouă rachetă balistică cu o rază medie de acțiune de 2.000 kilometri, numită Ashura”, a spus directorul agenției, Michael Maples.