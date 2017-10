Iranul conduce o reţea de trafic de droguri care transportă stupefiante şi în România

Iranul conduce o rețea de trafic de droguri care transportă stupefiante și în România

Ştire online publicată Vineri, 18 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Gardienii Revoluției din Iran, armata de elită a regimului islamic iranian, conduc o rețea globală de trafic de droguri, care trece și prin România, pentru a susține organizații teroriste care acționează împotriva Occidentului.Potrivit unor foști oficiali ai Gardienilor Revoluției, citați vineri de cotidianul britanic The Times, membri ai gărzii de elită au preluat industria de trafic de droguri din Iran și folosesc veniturile - estimate la zeci de miliarde de dolari - pentru a finanța rețele globale de criminalitate și organizații teroriste care acționează împotriva Occidentului.Articolul notează că sute de persoane sunt executate anual în Iran pentru trafic sau posesie de droguri, în cadrul politicii dure a autorităților împotriva narcoticelor, în timp ce Gardienii Revoluției sunt implicați în secret într-o afacere profitabilă cu heroină, opiu și metamfetamine.CIA a identificat cel puțin un comandat al Gardienilor Revoluției implicat direct în traficul de droguri din Afganistan prin Iran, au precizat sursele citate de The Times. Sursele au mai numit alți doi oficiali implicați, inclusiv comandantul din Teheran al Gardienilor Revoluției Abdullah Araqi, suspectat că are relații cu lumea interlopă din estul Europei.Conform The Times, iranienii folosesc nave și avioane pentru a transporta droguri în Albania, Bulgaria și România, iar de acolo în vestul Europei. "Ni s-a spus că drogurile vor distruge fiii și fiicele Occidentului și că trebuie să-i omorâm. Viețile lor valorează mai puțin pentru că nu sunt musulmani", a declarat un fost membru al Gardienilor Revoluției.