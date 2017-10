Iorguş a încheiat anul la bal, nu la spital

Iorguș a încheiat anul la bal, nu la spital

Primarul Mangaliei, Zanfir Iorguș a anunțat, sâmbătă, în cadrul întâlnirii cu presa că va institui un tichet social în valoare de 50 de lei. „Va fi un tichet de care familiile cu un singur membru, cu un venit sub 500 de lei lunar, vor beneficia de 3 ori pe an. În acest proiect vor fi incluse și acele familii al căror venit nu depășește lunar 100 de lei”, a declarat edilul. Și pentru că noul an va fi unul electoral, Iorguș a precizat, în spiritul acelorași măsuri populare: „Programul de împărțire a pachetelor cu alimente către vârstnicii din Mangalia, deși împrumutat din Constanța, la noi s-a desfășurat civilizat, fără incidente neplăcute, conform unui orar și după ordinea alfabetică a numelor”. Plăcinta dobrogeană, produs omologat al Mangaliei Una dintre acțiunile societății civile pe care primarul Iorguș a ținut să o menționeze este deplasarea la Bruxelles a unei delegații de femei în vederea promovării plăcintei dobrogene, produs omologat al orașului Mangalia. „Plăcinta dobrogeană va fi prezentată la Bruxelles atât consilierilor europeni și parlamentarilor români, cât și în cadrul diasporei de acolo”, a specificat Iorguș. Balul de Crăciun, eveniment de caritate Întâlnirea s-a finalizat cu Balul de Crăciun, acțiune în cadrul căreia Fundația Callatis ’96 a decernat diplomele de excelență pentru agentul economic care a sprijinit material calitatea învățământului local, pentru acțiunile din plan cultural, dar și în domenii precum Asistență și protecție socială, Sport și religie. Tombola și licitația în scop umanitar au animat atmosfera balului, invitații răspunzând la provocările lui Cristi Brancu cu generoase propuneri financiare. Astfel, cele trei opere de artă scoase la vânzare, tablouri ale unor artiști plastici autohtoni, au iscat o serie de întreceri amicale între oamenii cu dare de mână. Lucrarea lui Carl Robert Berco s-a adjudecat cel mai scump, și anume pentru suma de 4.725 de euro, bani care vor sprijini Campania „Toți copiii la școală și la grădiniță”. Omul anului - o spălătoreasă cinstită Trofeul Omul Anului al Fundației Callatis ’96 a revenit Elenei Duca, angajată în cadrul unicei curățătorii din oraș. Ea a surprins prin gestul făcut cu ceva vreme în urmă, atunci când a înapoiat intactă suma de 10.000 de lei, cele câteva mii de euro și bijuteriile găsite într-o haină adusă la curățătorie. Soprana Luminița Andrei și tenorul Cătălin Mustață au oferit un deosebit moment muzical, marcând cu vibrația unor voci autentice fragmente din celebra operă „Carmen” a lui Georges Bizet.