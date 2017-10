„Ionuţ Popa mai are puţin şi-l dă accidentat şi pe portarul clubului“

Ion Marin nu crede în lamentările tehnicianului lui Poli Iași

„Ionuț Popa mai are puțin și-l dă accidentat și pe portarul clubului“

Tactica antrenorului lui Poli Iași, Ionuț Popa, e binecunoscută. Înainte de meci, se vaită că are echipa în piuneze, că-i lipsesc o groază de jucători, că nu are cu cine juca, pentru ca pe gazon să intre apoi, minune, o formulă aproape de cea standard. Numai că nu prea mai crede nimeni în aceste basme. Ion Marin, tehnicianul farist, a zâmbit când a auzit de cei șase jucători pe care „Popică“ a spus că nu-i poate folosi vineri, la meciul cu Farul, de la Constanța. Ionuț Popa a țipat ca din gură de șarpe că nu-i va putea folosi pe Ad. Ilie, Leucuță, Naidin, Straton, Tincu (accidentați) și Buta (suspendat). „Mai are puțin și-l dă accidentat și pe portarul clubului. Câți dintre cei absenți sunt titulari? Ne-a dat patru nume care au jucat foarte puțin până acum. Să fim serioși. Are lotul OK, va juca cu echipa cea mai bună. Nu e nicio problemă. Domnul Popa doar ne încearcă”, a spus Ion Marin. „Săpăligă“ a arătat că întâlnirea cu Poli Iași e, iarăși, una de șase puncte pentru „rechini“. De data aceasta, față de confruntarea cu Gloria Buzău, Farul nu mai vrea să rateze victoria. „Egalul de la Dinamo a creat în lotul nostru entuziasm, o atmosferă bună și încredere în forțele proprii (pe care o așteptam de mult). De la etapă la etapă, jocul nostru e tot mai consistent. Vom avea însă un meci foarte greu, contra unei echipe bine organizate și dirijate de Popa. Ieșenii au un sistem defensiv solid și contraatacă periculos, prin Bâlbă, Cristea sau Sfârlea. Sperăm să fim inspirați și să alegem soluțiile cele mai bune pentru a reuși victoria, care este foarte importantă pentru noi. Va fi un meci al revelațiilor începutului de mini-retur”, a mai declarat Ion Marin. În condițiile absențelor lui Farmache (accidentat) și Pătrașcu (suspendat), principalul farist s-a oprit la următorul „18": Vlas, Curcă - portari; Băcilă, Barbu, Șchiopu, Gheară, Maxim, L. Florea - fundași; Todoran, Voiculeț, Ben Teekloh, M. Nae, L. Mihai II, Gaston - mijlocași; Gerlem, Chico, Gosic, E. Nanu - atacanți. Ion Marin este de părere că trei puncte cu Poli Iași nu îi limpezește Farului situația, care trebuie să lupte în continuare, pentru a evita eșalonul secund. „E doar o acumulare de puncte. Trebuie să câștigăm apoi tot acasă și să aducem puncte și de afară ca să scăpăm definitiv de emoții. Orice meci pierdut pe teren propriu ne poate arunca înapoi în vâltoarea retrogradării“, a punctat antrenorul. Dezamăgit la meciul cu Portul Ion Marin s-a declarat dezamăgit de o parte a jucătorilor de la echipa mare care au evoluat pentru Farul II în meciul cu Portul (0-2), din Liga a III-a. La acea dispută au fost detașați de la Farul Gheară, L. Florea, Ben Teekloh, Gaston, L. Mihai II și M. Nae. Ion Marin și-a urmărit patru elevi și la disputa Farului II cu Aversa (0-0), de marți. Nu stau la mâna rezultatelor Farul încearcă să se ajute singură, nu să stea la mâna altor rezultate, care, ce-i drept, i-au fost favorabile până acum, a declarat Ion Marin. „Nu vrem ca băieții să-și piardă concentrarea de la partidele noastre, așteptând rezultatele altor meciuri“, a spus „Săpăligă“. Reconcilierea cu suporterii îi ajută Ion Marin se așteaptă ca la meciul cu Poli Iași să vină mai multă lume, ținând cont că, în mini-retur, Farul e neînvinsă, nu a primit gol și vine după un egal la Dinamo. „Le mulțumim celor care ne-au susținut și în Ștefan cel Mare din primul până în ultimul minut. Reconcilierea cu suporterii e foarte bună și ne ajută mult. Le promitem că vom lupta până la capăt“, a declarat antrenorul.