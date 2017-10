Ionel Chiriţă s-a retras din cursa pentru Primăria Hârşova

Ionel Chiriță s-a retras din cursa pentru Primăria Hârșova

Ionel Chiriță, candidatul liberal pentru Primăria Hârșova, s-a retras din cursa pentru turul doi. Anunțul a fost făcut ieri chiar de către Chiriță, motivul invocat fiind procentul obținut în primul tur al alegerilor pentru funcția de primar. „Am depus deja cererea de retragere din cursă la Biroul de Circumscripție”, a declarat, fostul primar al Hârșovei. El a precizat, totodată, că rezultatul slab pentru Consiliul Local este, de asemenea, una dintre cauzele retragerii sale. Conform declarațiilor fostului edil PNL, „majoritatea Consiliului Local Hârșova este deținută de PD-L și PSD”. „Din 17 consilieri locali, ei au 11 și acesta este unul dintre aspectele pentru care am considerat că nu mai are rost să continuu”. Chiriță a ținut să sublinieze și că „decizia nu este una emoțională, ci de ordin politic, rațional”. În același timp, liberalul a explicat: „Am decis că nu mai are rost și pentru că între cei doi candidați, cel al PD-L, și cel al PSD, există o relație de cumetrie. Ba mai mult, la un moment dat, ei au avut un slogan aproape identic. Ambii erau «de votat»: unul ca om, celălalt pentru partid”, a afirmat, nu fără o urmă de ironie, Ionel Chiriță. Întrebat dacă va merge la vot în al doilea tur de scrutin, Ionel Chiriță a menționat: „Atâta timp cât campania lor a fost una caracterizată îndeosebi de înjurături, nu văd de ce m-aș prezenta la vot. Probabil că mă voi abține, este o decizia personală”, a conchis Ionel Chiriță. Contracandidatul lui Chiriță a fost democrat-liberalul Tudorel Nădrag care, în urma primului tur, a obținut un scor de 48%. Acesta va concura în cel de-al doilea tur cu aspirantul PSD la șefia administrației publice locale, Ionel Gae.