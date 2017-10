Ion Niculescu îşi aduce la Spitalul Judeţean echipa de la Mangalia

Ion Niculescu își aduce la Spitalul Județean echipa de la Mangalia

Ştire online publicată Marţi, 10 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța (SCJU), dr. Ioan Tiberiu Tofolean și-a înaintat, ieri dimineață, cererea de demisie către Direcția de Sănătate Publică a județului Constanța (DSP). Deși nu a dorit să ne spună motivele pentru care a luat această decizie, dr. Tofolean ne-a declarat că „așa mi s-a părut că este corect”. Deocamdată, dr. Tofolean este singurul care părăsește conducerea unității spitalicești, până la numirea unui nou manager, interimatul urmând să fie asigurat, după cum au precizat reprezentanții DSP Constanța, de directorul medical al spitalului. „Noi am înaintat cererea de demisie către Ministerul Sănătății, iar ministrul este cel care va semna ordinul de numire al unui nou manager. Până atunci, dr. Bogdan Câmpineanu va asigura interimatul”, ne-a declarat dr. Camelia Ciobotaru, directorul DSP Constanța. Se așteaptă ca numirea succesorului să fie făcută în următoarele zile, căci propunerea a fost trimisă deja la Ministerul Sănătății, numele înaintat de conducerea DSP fiind al dr. Ion Niculescu, managerul Spitalului Municipal Mangalia. Niculescu susține că și-a pregătit deja o parte din echipa cu care va veni la conducerea celei mai mari unități spitalicești din județ. „Abia aștept să iau în primire noua funcție. Am pregătite planuri, cred că pentru următorul an de zile. În mintea mea, toate sunt orânduite, rămâne să vedem la fața locului. Prioritare sunt, consider eu, Unitatea de Urgență și Terapia Intensivă. Urgența, pentru că acolo ajunge toată lumea și trebuie să fie deschisă, ușor de accesat, dar și bine păzită, în sensul bun al cuvântului. Iar Reanimarea, pentru că, după o intervenție chirurgicală, traseul pacienților duce către această secție”, ne-a declarat dr. Ion Niculescu. Pentru că are drept model activitatea desfășurată la spitalul din Mangalia, care a devenit „un exemplu pentru orice alt spital din țară, a dotare, personal, administrare etc.”, dr. Niculescu a precizat că își va forma echipa la SCJU Constanța, cu o parte din oamenii cu care a lucrat la Mangalia. „Voi veni cu directorul economic Aurelia Pătrănoiu și cu directorul administrativ Marinică Dragu. Sunt oameni pe care îi cunosc și care au făcut treabă până acum”, a arătat Niculescu. Florentina DUMITROV