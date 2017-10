Ion Marin avertizează asupra jocului de contraatac al Politehnicii Iaşi

Ion Marin avertizează asupra jocului de contraatac al Politehnicii Iași

FC Farul susține, vineri, la Constanța, de la ora 18, capitalul meci cu Poli Iași. „Rechinii” au intrat ieri în cantonament și se pregătesc pentru victorie. Antrenorul Ion Marin le cere elevilor săi dăruire, atenție și echilibru. „Beneficiind de un sprijin local solid, conducerea lui Poli Iași a găsit soluții pentru a-și plăti datoriile și a susține financiar în continuare echi-pa. Oaspeții noștri de vineri au ieșit din locurile retrogradabile după ce au câștigat șase puncte foarte impor-tante acasă, cu U Craiova și Gloria Bistrița, având, este adevărat, și multă șansă. Poli e o echipă foarte periculoasă, mai ales pe contraatac, prin rapidul Cristea, dar și bine organizată. Ca să batem, ne trebuie mult suflet, atenție maximă și o tratare egală a ambelor faze. În niciun caz să nu ne lăsăm duși de val pentru a înscrie și să neglijăm defensiva”, a avertizat „Săpăligă”. Fotbaliștii Farului au intrat ieri la prânz în cantonament, iar după-amiază au susținut, la baza proprie, un antrenament. Ion Marin i-a oprit în cantonament pe toți cei 27 care s-au pregătit în ultimele zile cu echipa mare: Curcă, Vl. Neagu, Dobre - portari; Mățel, Pătrașcu, Rastovac, Pahor, Barbu, Vukomanovic, Gaston - fundași; Băcilă, Pantelie, Fatai, Larie, Rusmir, Ben Teekloh, Matei, Păcuraru, Henry, Voiculeț, Gerlem, Mansur - mijlocași; Chico, Alibec, Gosic, Nanu, D. Florea - atacanți. Dintre aceștia, Ion Marin va stabili lotul oficial pentru meciul cu Poli Iași și pe cine va trimite la Farul II, la disputa de mâine, de la Constanța, cu CF Brăila, din etapa a 23-a a Ligii a III-a, seria secundă (ora 11, teren SNC). „Farul - Poli Iași este un meci pe care trebuie neapărat să-l câștigăm. Dacă nu se va întâmpla așa, situația echipei se agravează foarte mult. Nu răsuflăm ușurați că Poli are unele absențe, pentru că ieșenii alcătuiesc o echipă unită, cu un bun joc colec-tiv”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, fundașul dreapta al Farului, Ale-xandru Mățel, proaspăt internațional de tineret. Dacă Farul nu are indisponibilități în lot, devenind apt inclusiv nigerianul Fatai, ieșenii se confruntă cu ceva probleme. Bâlbă este suspendat, Brăneț și Sfârlea accidentați, portarul Marc incert, iar antrenorul Cristiano Bergodi nu știe dacă îl va folosi titular în apărare pe Onuț. Poli Iași ajunge la Constanța în această seară, la ora 19, urmând a se caza la hotelul „Iaki” din Mamaia. Bergodi se mulțumește și cu un egal Antrenorul italian al lui Poli Iași, Cristiano Bergodi, care a adus un suflu nou la echipă odată cu sosirea sa, a declarat că, deși joacă la victorie la Constanța, s-ar mulțumi și cu un rezultat de egalitate. Bergodi nu crede că partida de vineri este capitală pentru formația sa. „Disputa cu Farul e foarte importantă pentru Poli Iași, dar nu decisivă. În afara acestui meci, mai sunt alte 12, în care se poate întâmpla orice. Farul e o echipă tehnică, are o bună circulație și nu joacă cu mingi lungi. Va fi o partidă în care va predomina echilibrul. Noi mergem fără frică la Constanța și vom aborda meciul la victorie, dar și o remiză ne va mulțumi”, a spus principalul lui Poli.