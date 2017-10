Iohannis, la Berlin / Primele reacţii despre criza politică din România

Iohannis, la Berlin / Primele reacții despre criza politică din România

Luni, 19 Iunie 2017

Cancelarul german, Angela Merkel a declarat, după întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, că situația de la București este o problemă a statului român, în timp ce Klaus Iohannis a recunoscut că subiectul a fost abordat la întâlnirea cu oficialul german.”Dorim ca statul de drept să fie întărit în România. Celelalte sunt probleme interne”, a declarat Angela Merkel, răspunzând la o întrebare legată de criza politică de la București.Pe de altă parte, președintele Klaus Iohannis a afirmat, la declarația comună cu oficialul german, că subiectul a fost discutat.”În mod natural doamna cancelar nu vrea să exprime o opinie, am avut o scurtă discuție pe această temă și am transmis mesajul că avem o criză în interiorul coaliției de guvernare, dar România e stabilă și am solicitat celor implicați să găsească soluții urgente”, a declarat președintele, care se află într-o vizită oficială în aceste zile în Germania.România a făcut progrese de la aderarea la UE, inclusiv în ceea ce privește lupta anticorupție. Dacă slăbește această luptă, va trebui să chestionăm acest lucru. E important ca aceste reforme să continue, știu că președintele Iohannis le susține și îi mulțumesc.România și Germania au poziții comune în ceea ce privește lupta împotriva terorismului, politica privind migrația. Am căzut de acord că e nevoie de un spirit de cooperare, pentru că nu vom rezolva situația din Siria, Libia, dacă nu vom coopera.Am vorbit despre probleme care ne preocupă pe amândoi, o întâlnire foarte bună și intensă.Avem toate motivele să ne întâlnim, să celebrăm 50 de ani de la reluarea relațiilor diplomatice, 10 ani de când România a devenit membră a Uniunii Europene.Relația cu Germania este nu doar de importanță strategică, ci și una dintre cele mai importante. Germania a rămas cel mai important partener comercial al României.Am emnționat tema spațiului Schengen și Merkel m-a încurajat să continuăm discuțiile cu ceilalți lideri europeni.A fost abordată și președinția română a UE. Vor fi teme grele - Brexit, se va discuta noul buget.Am relatat despre vizita făcută la Washington, am căzut de acord că rămânem pe aceeași idee - relația transatlantică este importantă, nu trebuie să optăm între UE și NATO, e nevoie de colaborare.Această discuție foarte intensă si foarte bună mi-a făcut mare plăcere.