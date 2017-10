Investitorii de pe bulevardul Mamaia, deasupra legii

Bulevardul Mamaia a ajuns un kitsch. Casele vechi, cu o arhitectură aparte, de unul - două etaje, au fost umbrite de coloșii de metal îmbrăcați în geamuri fumurii de șapte - opt, uneori nouă etaje. Nu există o linie arhitectonică și nici autorități care să vrea să salveze artera principală a orașului. Cel puțin două construcții identificate de noi s-au înălțat mai mult decât le dădea dreptul autorizația de construire. Din păcate, nicio autoritate nu s-a sesizat și nu a luat vreo măsură. Tendința este aceea de a ridica imobile cât mai înalte, la parter cu spații comerciale. Deși primește autorizație de construcție pentru un număr limitat de etaje, beneficiarul se înalță cât îl țin baierele pungii. Nicio autoritate nu verifică dacă se respectă legile acestei țări. După ce, în numerele trecute ale cotidianului „Cuget Liber”, vă spuneam despre imobilul de pe bulevardul Mamaia nr. 181, care, în loc de cinci etaje, atât cât avea dreptul prin autorizația de construire, a ridicat șapte, nici vecinul de vizavi nu s-a lăsat mai prejos. O reclamație primită pe adresa redacției ne-a sesizat faptul că imobilul de pe bulevardul Mamaia la nr. 158 are mai multe etaje decât este specificat în autorizația de construire. Conform pancartei afișată pe construcție, beneficiarul imobilului este SC Grain Sistem Service SRL. Autorizația de construire nr. 2091 din data de 31.10. 2007 a fost eliberată pentru d+p+șapte etaje. La o numărătoare simplă, am trecut de cel de-al optulea etaj, fiind înălțate schelele pentru următorul. Din păcate, nu sunt specificate nici termenul de execuție, nici data începerii lucrărilor. Ieri dimineață, la ora vizitei noastre, câțiva muncitori își făceau de lucru la etajele inferioare. Am întrebat dacă există vreun șef de șantier care să ne lămurească despre stadiul construcției, însă ni s-a spus că „doar ce a plecat de 10 minute”. Contactat telefonic, Aurelian Vintilescu, beneficiarul lucrării, ne-a spus că s-au oprit lucrările la imobil până când Primăria Constanța nu va elibera o nouă autorizație de construire de p+9 etaje. Întrebat dacă fundația existentă va suporta alte două etaje, beneficiarul construcției ne-a spus că, inițial, s-a luat în calcul construcția a nu mai puțin de 10 etaje. În ședința de consiliu local din data de 18 mai 2007, s-a adoptat un plan urbanistic de detaliu al imobilului de pe bulevardul Mamaia nr. 158. Construcția a primit apro-bare tot pentru șapte etaje. Inspectorul de specialitate Istvan Molnar din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții Constanța ne-a spus că instituția a făcut un control la construcția de pe bulevardul Mamaia. „Beneficiarul lucrării s-a înălțat mai mult decât avea dreptul prin autorizația de construire. Noi am înaintat sesizarea Primăriei Constanța, autoritatea care este obligată să urmărească modul în care se respectă legea”, ne-a spus Istvan Molnar.