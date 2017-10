Investiţia Wizz Air în România ajunge la circa un miliard de dolari

Investiția Wizz Air în România ajunge la circa un miliard de dolari

Ştire online publicată Joi, 09 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Wizz Air va adăuga a șaptea aeronavă Airbus 320 flotei sale din București, investiția totală a companiei pe piața din România ajungând la circa un miliard de dolari, de la începerea operațiunilor pe piața locală, a anunțat, ieri, Gyorgy Abran, director comercial Wizz Air.Noua aeronavă va începe să opereze din 4 iulie și va avea 19 zboruri săptămânale suplimentare pe rutele deja existente și va fi prima aeronavă alocată bazelor din România echipată cu sistemul pentru vârful aripilor Sharklet, de economisire a combustibilului.„Vom introduce o a șaptea aeronavă la baza din București, ceea ce ne va ajuta să creștem frecvența zborurilor pe anumite rute - cheie. Această aeronavă va veni odată cu 4 iulie. Toate aceste rute sunt esențiale pentru rețeaua noastră, iar toate segmentele de clienți folosesc aceste rute. Chiar și clienții de business vor găsi aceste rute mai atractive, pentru că un serviciu zilnic sau chiar cu o frecvență mai mare decât una zilnică atrage întotdeauna clienții de business. Plus că sunt destinații către litoral, de vară, care sunt atractive și pentru turiști”, a spus Gyorgy Abran, într-o conferință de presă.Potrivit acestuia, frecvențele zborurilor vor crește, iar prin noua investiție, vor fi transpor-tați în plus 300.000 de pasageri în primul an.Reprezentantul companiei a adăugat că Wizz Air își propune pentru 2013 să transporte un total de 3,3 milioane de pasageri din România, iar 1,8 milioane doar din București.„Cu 12 aeronave alocate celor patru baze românești, Wizz Air estimează să transporte peste 3,3 milioane de pasageri în acest an, din care 1,8 milioane doar de pe aeroportul Otopeni. Volumul de pasageri a crescut în România, și din București, mai mult decât media celorlalte rute. Această situație a fost valabilă și în anii anteriori, dar tendința continuă”, a subliniat el.Gyorgy Abran a reamintit faptul că, la finele anului trecut, compania a anunțat operarea unor rute noi către Alghero, Geneva și Sardinia, acesta urmând să intre în operare în luna mai.„Am anunțat noi rute către Girona și Perugia, iar ulterior către Tel Aviv și Dubai, ceea ce arată că există un portofoliu foarte mare de destinații pe care îl deservim din București în 2013. Acest lucru este reflectat în investițiile noastre și în locurile de muncă pe care le-am creat, dar și în faptul că am devenit compania aeriană preferată a României - și pot spune asta cu toată încrederea, pentru că cifrele arată că suntem cea mai mare companie aeriană din România. Oricare ar fi dinamica pieței, noi vom rămâne aici și vom continua să ne deservim clienții și să creștem în continuare”, a conchis Abran.Wizz Air este cea mai mare companie aeriană low-fare, low-cost din Europa Centrală și de Est și operează o flotă de 43 de aeronave Airbus A320 de la 16 baze, 270 de rute făcând legătura cu 94 de destinații din 33 de țări.