Într-o atmosferă de sărbătoare, la Medgidia, au fost premiaţi Oamenii anului 2007

Într-o atmosferă de sărbătoare, la Medgidia, au fost premiați Oamenii anului 2007

Primăria municipiului Medgidia a organizat, recent, petrecerea de Crăciun, ocazie cu care primarul municipiului Medgidia, Dumitru Moinescu, a decernat și premiile pentru Oamenii anului 2007. La eveniment au participat directori ai unităților de învățământ, oameni de afaceri, consilieri locali și cetățeni din Medgidia. Primarul Dumitru Moinescu a apreciat faptul că, de-a lungul anului, a reușit să realizeze lucruri importante pentru comunitatea locală, dar nu ar fi reușit aceste lucruri fără sprijinul și colaborarea unor persoane din cadrul primăriei, și nu numai. Au fost premiați oameni care, prin contribuția lor, au ajutat în anul 2007 la dezvoltarea orașului, atât din punct de vedere urbanistic, edilitar, dar și din punct de vedere social și cultural-educativ. Sunt oameni despre care comunitatea trebuie să afle și reprezintă exemple pentru alții. Au fost decernate premii pentru executivul anului 2007, pentru Irina Bîrzan și Valeria Nichiduș, cei mai buni directori, Lucica Grosu și Irina Roșca, și cei mai activi consilieri, Constantin Savidis și Camelia Pleșca. Primarul Medgidiei a acordat importanță și domeniului educațional, oferind premii unor directori și profesori. Astfel, au fost premiați profesorii anului, Marius Furtună și Mioara Stoian, cel mai bun director de grădiniță - Sofia Bojdenco. Cel mai bun director de școală generală a fost desemnată Elena Dincă, de la Școala nr. 4, iar cel mai bun director de liceu, cel al Liceului „Nicolae Titulescu”, Mioara Girip. De asemenea, a mai fost acordat premiul de Strategul anului 2007 lui Constantin Livadariu, iar cea mai importantă distincție a fost aceea de Omul anului, care i-a revenit viceprimarului Mircea Talașman, pentru activitatea sa și implicarea în problemele orașului. „Nu mă așteptam să primesc acest premiu, deși este adevărat că încă de acum trei ani m-am implicat în problemele oamenilor și am răspuns ajutorului lor fără să țin cont de culoarea politică“, a declarat viceprimarul Mircea Talașman. Angajații primăriei au pregătit un program surpriză La începutul serbării de Crăciun, pe scena din cadrul Casei de Cultură „I. N. Roman” au urcat colindători profesioniști și nu numai. În deschiderea programului au colindat trupele Ortodoxia și Corul Arhiepiscopiei. Surpriza la care nu se aștepta nimeni a venit din partea angajaților primăriei, care au pregătit un program cu câteva cântecele vesele de sărbătoare, impresionând atât publicul, dar mai ales pe edilul orașului. „Nu mă așteptam la o asemenea surpriză, mă bucur foarte mult, au cântat foarte frumos“, a declarat primarul Dumitru Moinescu. La Medgidia, lumea muncește mult, dar se și distrează Înainte de a decerna premiile pentru oamenii anului 2007, primarul Dumitru Moinescu a fost invitat la dans de colegii din primărie și de ceilalți parti-cipanți. După ce au fost nominalizați câștigătorii anului, pentru a sărbători sfârșitul unui an de muncă, primarul și cetățenii prezenți la serbare au discutat liber și au dansat pe muzica populară veselă, interpretată de solistele Casei de Cultură. „La Medgidia, lumea muncește mult, dovadă fiind faptul că pe mulți i-am premiat, dar știe să se și distreze“, a spus Dumitru Moinescu. Balul liceelor, în scop caritabil Miercuri, 19 decembrie, Consiliul tinerilor a organizat Balul liceelor, care, în acest an, pe lângă scopul de divertisment, a avut și unul caritabil. La concurs au participat șapte perechi, din cele patru licee din localitate, iar banii strânși din bilete, adică aproximativ 1.500 de lei, au fost donați tinerilor care se află în situații financiare precare. Astfel, 15 liceeni care provin din familii foarte sărace s-au bucurat, de sărbători, de cadoul oferit de colegii lor din consiliul tinerilor. Obiective mărețe pentru 2008 Primarul Dumitru Moinescu le-a urat toate cele bune și un an nou fericit celor prezenți, transmițându-le tuturor să aibă încredere în actuala conducere, asigurându-i că se vor îndeplini toate obiectivele propuse. Primarul, care a fost desemnat cel mai activ lider din Europa, are și pentru anul care va începe peste câteva zile obiective mărețe. Astfel, încă trei sute de locuitori ai orașului vor avea locuri de muncă în fabricile de polistiren și aluminiu. Soliști celebri, la spectacolul de colinde de la Medgidia Cu o săptămână înainte de Crăciun, pe scena din Piațeta Decebal, s-au desfășurat spectacolele de colinde prezentate de ansamblurile și soliștii Casei de cultură „I. N. Roman” și lăcașurilor de cult. În prima zi din săptămâna premergătoare Crăciunului, locuitorii Medgidiei au avut parte de un spectacol de colinde oferit de mari nume ale muzicii populare. În sala de spectacole a Casei de cultură a sindicatelor, zeci de localnici de toate vârstele i-au ascultat cântând colinde pe Mioara Velicu, Maria Ciobanu, Ionuț Dolănescu, precum și pe interpreți de muzică ușoară precum Mihai Trăistariu, Music Impact și actrița Cristina Stamate. Tinerii talentați ai orașului au susținut, joi, un spectacol de melodii interpretate la pian. 17 copiii au interpretat diferite cântecele la pianul din cadrul Casei de cultură „I. N. Roman”, vestind sărbătorile de iarnă.