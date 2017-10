Interceptările înregistrărilor telefonice ale cetăţenilor au oprit zeci de ameninţări teroriste

Interceptările înregistrărilor telefonice ale cetățenilor au oprit zeci de amenințări teroriste

Ştire online publicată Joi, 13 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Generalul american Keith Alexander, directorul Agenției Naționale de Securitate (NSA) a explicat miercuri Congresului american că "zeci" de amenințări teroriste au fost contracarate grație analizei înregistrărilor telefonice ale cetățenilor americani, relatează New York Times, în ediția electronică. Alexander a explicat că activitatea agenției sale a fost autorizată de Congresul american după atacurile de la 11 septembrie 2001."Ceea ce facem noi aici pentru a proteja cetățenii americani este lucrul corect", iar agenția "este extrem de mândră să protejeze această țară, libertățile și viața noastră privată", sub supravegherea Congresului și instanțelor judiciare, a declarat generalul, potrivit The New York Times.Pe de altă parte, Dianne Feinstein, din partea Partidului Democrat, senator de California și șef al Comisiei de Informații din cadrul Senatului, a fost prima persoană care a dezvăluit că datele sunt distruse în cele din urmă, după cinci ani. Ea a mai explicat că anchetatorii au folost înregistrările și în alte scopuri decât combaterea terorismului, sugerând că această bază de date ar fi putut fi folosită pentru frânarea programului nuclear iranian.Agențiile de informații americane vor analiza de acum impactul dezvăluirilor lui Edward Snowden asupra securității naționale în contextul compromiterii programului de înregistrare a datelor denumit PRISM, dar și posibilitățile în care teroriștii au încetat să mai folosească mijloacele cunoscute de comunicații, potrivit Mediafax.