Inspectoratul Şcolar prezintă tendinţe de… „îmbujorare”

Inspectoratul Școlar prezintă tendințe de… „îmbujorare”

Nu se riscă nimeni să confirme 100% știrea care circulă cu insistență în sistemul constănțean de învățământ, și anume că o dată cu reînscăunarea Ecaterinei Andronescu la șefia Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, la nivelul conducerii Inspectoratului Școlar Județean Constanța vor avea loc schimbări. La casele de pariuri încă nu s-a ajuns, dar printre numele vehiculate pentru funcția de inspector școlar general se numără prof. Petrică Miu, actualmente la catedra de științe socio-umane a Grupului Școlar „Virgil Madgearu”, dar și prof. Constantin Caracoti, catedra de chimie a Liceului Teoretic „Traian”. Ambii au mai funcționat în cadrul ISJ Constanța, prof. Miu chiar inspector general în perioada 2004-2005, dar și inspector resurse umane (2000-2004) și inspector evaluare instituțională (2000-2002). Și cum fum fără foc nu iese, l-am contactat telefonic pe prof. Marian Sârbu, inspector școlar general, aflat actualmente în concediu de odihnă, până pe 15 ianuarie. „Bănuiesc niște presiuni și pentru că am primit semnale că m-aș afla de partea cealaltă a baricadei. Sper, totuși, să existe motive întemeiate la schimbarea mea, pentru că am făcut multe lucruri bune și m-am sacrificat în acest an la conducerea ISJ pentru a duce la bun sfârșit anumite proiecte. De asemenea, mai sper ca trecerea mea într-o altă poziție să se întâmple la încheierea unei etape de învățământ, pentru a nu-mi da peste cap colegii”. Altruist până în ultima clipă, prof. Sârbu își dorește, în cazul în care se va întâmpla… inevitabilul, să se întoarcă la o preocupare dragă lui, scrisul. Și nu numai în domeniul său de bază, fizica, dar și în literatură.