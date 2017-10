Înşelăciune de aproape două milioane de lei

Înșelăciune de aproape două milioane de lei

Trei bărbați sunt cercetați de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru o înșelăciune de aproape două milioane de lei. Este vorba de Ioan Burac, de 52 de ani, din Piatra Neamț, Cornel Popescu, de 42 de ani, din Craiova și Vasile Tăfălan, de 63 de ani, din Constanța, acuzațiile aduse fiind de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații, declarații inexacte făcute cu rea credință în baza cărora s-a operat o înmatriculare ori s-a făcut o mențiune în Registrul Comerțului și complicitate la înșelăciune, pentru ultimii doi. Anchetatorii susțin că în perioada februarie - martie 2008, Burac, atribuindu-și identitatea falsă de Iozsef Ianoș Mihuț, prin declarații false făcute la Oficiul Registrului Comerțului, a preluat prin cesionare societățile SC „Real Group Company” SRL Constanța, „Ceauș” SRL Medgidia și SC „Euro Star Holding” SRL Ovidiu. După preluarea firmelor, în perioada aprilie-iunie 2008, în numele societății „Real Group Company” SRL Constanța, Burac a indus în eroare șase societăți comerciale cu prilejul încheierii unor contracte comerciale și a emiterii de file cec în valoare de 1.876.685,29 lei, ce făceau parte dintr-un set de instrumente retras din circulație fără a avea disponibil în cont. De asemenea, în perioada februarie - iulie 2008, prin mijloace frauduloase și sub identitate falsă, împreună cu ceilalți doi, ar fi achiziționat prin leasing un excavator pe șenile în valoare de 128.520 euro prin intermediul firmei „Alpha lea-sing IFN” București, iar pe 7 iulie s-ar fi prezentat la SC „Eurovial Leasing IFN” SA pentru a încheia un contract de cumpărare prin aceeași metodă a unui utilaj-încărcător frontal în valoare de 184.212 euro cu TVA de la SC „Terra Romania” SA București în numele firmei „Ceauș” SRL Medgidia. Burac a fost surprins în flagrant de oamenii legii în momentul în care se pregătea de semnarea actelor. Bărbatul și-a declinat identitatea falsă, susținând că îl cheamă Iozsef Ianoș Mihuț. Mai mult, Burac, sub coordonarea lui Tăfălan, și cu sprijinul lui Popescu, ar fi achiziționat prin firme de leasing două autoturisme Mercedes și Logan. De altfel, și Popescu s-a folosit de o identitate falsă, recomandându-se Nicolae Cristescu, director executiv „Ceauș” SRL Medgidia, firmă preluată prin acte false de la Iozsef Ianoș Mihuț. Și Popescu a fost prins în flagrant de anchetatori. Vasile Tăfălan, considerat coordonator Tăfălan s-ar fi ocupat de coordonarea activității lui Burac asigurându-i închirierea unei locuințe, transportul la bănci, societăți de leasing și furnizori. După ce a fost prins, bărbatul a încercat, printr-un intermediar, să ia din autoturism toate documentele care îl incriminau. Procurorii mai spun că, în luna mai, Tăfălan i-a cerut lui Burac să încheie un contract de distribuție cu SC „Parma Euxin Import Export” SRL Constanța. Pentru plata mărfurilor, Burac a emis mai multe file cec în valoare de 70.000 lei, fără a avea disponibil în cont. O parte din bunurile achiziționate au fost găsite la locuința lui Tăfălan. Burac și Popescu nu sunt la prima abatere de la legea penală. Procurorii constănțeni au propus arestarea preventivă a celor trei bărbați, iar magistrații au emis mandate de arestare pe o perioadă de 29 de zile.