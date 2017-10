Înregistrări despre atrocităţile comise de soldaţii germani

Înregistrări despre atrocitățile comise de soldații germani

Ştire online publicată Luni, 24 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Transcrierile unor înregistrări realizate de serviciile secrete britanice în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial au dezvăluit pentru prima dată atrocitățile făcute de soldații germani obișnuiți.Înregistrările serviciilor secrete britanice spulberă astfel mitul că numai ofițerii SS și colaboratorii apropiați ai lui Hitler poartă responsabilitatea pentru crimele de război, violurile și pentru alte fapte reprobabile comise în Al Doilea Război Mondial, informează dailymail.co.uk.Între 1940 și 1945, britanicii și americanii au ascultat aproximativ 13.000 de germani și mai multe sute de soldați italieni de toate rangurile și din toate serviciile - mulți dintre ei în centrul de detenție pentru prizonieri de război din Parcul Trent, în nordul Londrei. Transcrierile înregistrărilor luate cu microfoane ascunse la prizonierii de război au fost adunate într-o carte: „Înregistrările secrete ale prizonierilor germani de război din al doilea Război Mondial” (On Fighting, Killing and Dying: The Secret Second World War Tapes of German POWs).S-a sperat ca aceste înregistrări să dezvăluie secrete militare de importanță strategică, în schimb, acestea conțineau conversații deschise și necenzurate între soldați despre experiențe de război - de multe ori ca să se laude.