Înnebuniţi după bling-bling-uri şi motoare

Deputații constănțeni, înainte și după mandat

Înnebuniți după bling-bling-uri și motoare

Sfârșitul mandatului pentru parlamentarii constănțeni aduce mai multe surprize. Prin prisma declarațiilor de avere și de interese depuse de reprezentanții noștri, finalul activității parlamentare oferă șansa unei analize a evoluției lor urmând modelul „înainte” și „după”. Există deputați cu pasiuni care merg dincolo de politică. Există deputați care știu să jongleze cu acțiunile societăților sau cu motoarele. Există deputați care nu au intrat în Parlament cu mâna goală și care vor părăsi instituția în aceeași notă. Pasionații de bijuterii Secretar al Camerei Deputaților și fost membru PRM, Gelil Eserghep avea, la debutul mandatului său, 6,5 ha în Constanța, dobândite în 1993, un apartament din 1997 și un autoturism Audi. Fost membru în comitetul director al PRM și prim vicepreședinte al Organizației Județene PRM Constanța în 2004, Eserghep era acționar la două societăți comerciale și avea un depozit în valoare de 42.000 dolari, precum și creanțe în valoare de 60.000 dolari. În 2005, a primit moșteniri în valoare de 10.000 euro și a deschis trei depozite bancare. În anul următor, și-a luat un nou autoturism Volkswagen și alte bijuterii care au atins valoarea de 15.000 euro. Interesant de remarcat este modul în care Eserghep își completează conștiincios, an de an, colecția de bijuterii. Fie primește moșteniri, fie achiziționează singur obiecte prețioase. Potrivit declarației depuse în iunie 2008, deputatul a rămas fără mașini, păstrând totuși terenul de 6,5 ha, apartamentul, precum și colecția de bijuterii care a ajuns la 35.000 euro. Un alt constănțean colecționar de bijuterii este și Alexandru Mazăre (PSD). Când a intrat în Parlament, ales tot de pe listele Uniunii Naționale, deputatul nota în declarația din decembrie 2004 că deține bijuterii și obiecte de valoare al căror preț nu îl putea estima. El nu avea decât un apartament, un autoturism DAEWOO Cielo, un depozit curent de 14.000 euro și creanțe de primit în valoare de 385.000 euro. Pe parcurs, el a achiziționat patru apartamente în București și a reușit, în cele din urmă, să estimeze valoarea bijuteriilor pe care le deținea: 300.000.000 lei vechi pentru brățări, inele, coliere, lănțișoare, cercei, medalioane, broșe, butoni, pietre prețioase. În decembrie 2005, le-a vândut cu 11.000 euro. În noiembrie 2007, mai deținea doar un teren extravilan în Costinești de 5.000 mp și un apartament în capitală. Situația lui a rămas aceeași și în 2008, potrivit declarației depuse în februarie. Pe parcursul celor patru ani, el a fost asociat la câteva firme, fiind în prezent asociat doar la o firmă. Eduard-Stelian Martin, mort după motoare Ales pe listele Uniunii Naționale PSD+PUR, Eduard Martin a intrat în Parlament fără terenuri, fără apartamente, dar cu două motociclete Suzuki. În declarația din decembrie 2004, el menționează niște creanțe de 36.000 euro și alte obligații de 43.000 euro. În următorii ani, el își va schimba continuu motoarele. În 2005, mai avea doar o motocicletă și bijuterii (lanțuri, brățări, medalioane, inele) valorând 341.000.000 lei vechi. În 2006, avea deschise cinci conturi în bancă. În același an, a devenit posesorul unui teren intravilan din Constanța de aproximativ 125.000 metri pătrați și al unor spații comerciale, plimbându-se cu aceeași Suzuki. Un an mai târziu, nu mai avea niciun teren. În schimb, avea trei motociclete (o Honda și două Yamaha) și un ATV. Potrivit declarației din iunie 2008, el a dobândit, prin donație, un teren agricol de 18000 mp în Constanța, precum și un apartament. Însă, de data aceasta, nu și-a mai schimbat motoarele. Dacă la începutul mandatului era acționar doar la o societate comercială, acum deține acțiuni la opt societăți. Totodată, este președinte al Asociației Județene de Volei, vicepreședinte al Volei Club Municipal Constanța și vicepreședinte al Organizației Municipale PSD Constanța. Un început în forță financiară Deputatul Mircea Teodor Iustian, ales pe listele Alianței Dreptate și Adevăr PNL-PD avea, potrivit declarației de avere din decembrie 2004, un teren agricol de 2,25 ha și terenuri forestiere de 1ha, respectiv 4,5 ha. La acestea se adaugă și 785 metri pătrați de teren intravilan. Mai deținea un apartament și o casă de vacanță în România încă din 1982. Pe parcursul mandatului, situația sa financiară rămâne neschimbată. În mai 2008, el avea deschise două conturi în valoare totală de 60.000 euro și încă 0,4 ha teren agricol din 2006. Andrian - Sirojea Mihei, reprezentant al Uniunii Naționale PSD+PUR, a intrat și el cu ceva avere în Parlament. Potrivit declarației depuse în decembrie 2004, el avea trei terenuri intravilane în România, două apartamente și o casă de locuit în construcție. Mai deținea și un depozit de 821.353.802 lei și creanțe de 1.332.832.522 lei. Nici în prezent nu are bunuri mobile. În schimb, deține două ceasuri Rolex, fiecare valorând 10.000 euro. Fost președinte al Organizației Județene PUR Constanța, în 2004, el a fost asociat la patru firme și acționar la o alta. Acum, conform declarației din iunie 2008, este unic asociat la o firmă, simplu asociat la trei societăți și acționar la o alta. Pedelistul Laurențiu Mironescu declara în decembrie 2004 că are trei apartamente în România, o casă de locuit și o casă de vacanță. În plus, avea și un autoturism Mercedes Benz și un depozit de 20.000 euro în România. Potrivit declarațiilor sale din iunie 2008, el deține un apartament în Constanța, o casă de vacanță în Eforie Sud și una de locuit în Constanța. Nu are bunuri mobile și nici bijuterii a căror valoare însumată să depășească 5.000 euro. Are, totuși, trei conturi în bancă. Modeștii Există, în schimb, deputați care și-au păstrat o situație modestă încă de la început. Așa este Aledin Amet, reprezentat al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR) în Comisia permanentă pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă care avea la debutul mandatului un apartament. Nu deținea terenuri, nici bunuri mobile. Acum, el are două apartamente în Constanța. Nu deține nicio funcție în cadrul asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale și nici nu este acționar sau asociat la societăți comerciale. Un alt modest, potrivit declarațiilor sale, este și liberalul George Dragomir. Ales deputat de pe listele Alianței Dreptate și Adevăr PNL-PD în Comisia permanentă pentru buget, finanțe și bănci, când a intrat în Parlament avea un apartament din 2001 și un autoturism Tico. Potrivit declarației din iunie 2008, el nu mai deține mașina. În sfârșit, Iusein Ibram, reprezentantul Uniunii Democrate Turce din România (UDTR), avea la începutul activității parlamentare doar un apartament, o Dacia, un autoturism DAEWOO și o șalupă de agrement. La finalul mandatului, el deține același apartament din Tulcea și se plimbă cu același Cielo.