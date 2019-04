"Iniţiativa Noului Drum al Mătăsii corespunde intereselor Ungariei"

Viktor Orban, declarații la Beijing:

"Inițiativa Noului Drum al Mătăsii corespunde intereselor Ungariei"

Inițiativa Noului Drum al Mătăsii (Belt and Road Initiative, BRI) este în deplină armonie cu interesele Ungariei, a declarat, ieri, prim-ministrul Viktor Orban, cu prilejul discuțiilor avute la Beijing cu omologul său chinez Li Keqiang, transmite MTI.Premierul ungar a afirmat că este o mare onoare să fie invitat la cel de-al doilea forum al BRI, care se va desfășura, vineri și sâmbătă, la Beijing.„Această inițiativă este o garanție serioasă pentru un comerț mondial liber și pentru libertatea economiei mondiale”, a subliniat Viktor Orban.„Ungurii au nevoie de o economie globală deschisă”, iar Ungaria este pregătită să coopereze în continuare în cadrul acestei inițiative și va respinge „orice presiune exterioară ideologică” pentru că guvernul său „va acționa întotdeauna în conformitate cu interesul național”, a mai spus Orban.El a subliniat contribuția importantă a companiilor chineze la modernizarea economiei ungare, notând că investițiile chineze au ajuns la circa 4,5 miliarde de dolari și propunând menținerea afluxului de investiții de capital.Germania și Franța condamnă acordarea de pașapoarte rusești locuitorilor din estul UcraineiGermania și Franța, co-mediatori ai procesului de pace din estul Ucrainei, au condamnat, ieri, decizia Moscovei de a facilita acordarea de pașapoarte rusești locuitorilor din regiunile Donețk și Lugansk, controlate de rebelii separatiști proruși, informează AFP.„Împreună cu Franța, condamnăm decretul rusesc care ar urma să faciliteze acordarea naționalității ruse populației în partea de est a Ucrainei”, a indicat Ministerul de Externe german într-un comunicat, subliniind că „aceste regiuni fac parte din teritoriul național ucrainean”.„Anunțul Rusiei este în contradicție cu spiritul și obiectivele acordurilor de la Minsk destinate să readucă pacea în Donbas”, se menționează în comunicat. „Este exact contrariul a ceea ce avem nevoie urgentă pentru a contribui la o detensionare a situației”, se mai spune în text.Președintele rus Vladimir Putin a simplificat, miercuri, acordarea naționalității ruse locuitorilor din regiunile separatiste ale Ucrainei, o măsură denunțată atât de președintele în exercițiu Petro Poroșenko, cât și de președintele ales Volodimir Zelenski, care au cerut înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei.Deutsche Bank a transmis documente procuraturii americane în legătură cu Donald TrumpDeutsche Bank a început să trimită justiției new-yorkeze documente privind finanțarea unor proiecte ce au legătură cu Donald Trump, ca răspuns la o citație, a declarat, miercuri, pentru AFP, o sursă apropiată dosarului.La mijlocul lunii martie, procurorul statului New York, Letitia James, a solicitat băncii germane să furnizeze numeroase documente legate de cereri pentru împrumuturi și linii de credit acordate Organizației Trump, holding al activelor magnatului imobiliar, gestionat în prezent de fiii președintelui, Eric și Donald Trump Jr., după ce Donald Trump a ajuns la Casa Albă.Banii în cauză erau destinați finanțării unor proiecte precum hotelurile Trump din Washington, Miami și Chicago, potrivit informațiilor furnizate AFP pe 12 martie de o altă sursă, sub protecția anonimatului.AFP nu a reușit să afle în cursul zile de miercuri dacă Deutsche Bank a furnizat deja toate documentele solicitate de justiția americană.„Ne menținem angajamentul de a coopera cu anchetele oficiale”, a declarat un purtător de cuvânt al băncii, refuzând să comenteze informațiile.