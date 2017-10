Infractorii sexuali eliberaţi pe cauţiune ar putea avea interzis la jocul Pokemon Go

Infractorii sexuali eliberați pe cauțiune ar putea avea interzis la jocul Pokemon Go

Ştire online publicată Miercuri, 03 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Autoritățile statale newyorkeze vor să interzică folosirea jocului Pokemon Go pentru infractorii sexuali înregistrați, care au fost eliberați pe cauțiune. Decizia ar putea să ducă la interzicerea renumitului joc mobil pentru circa 3.000 de persoane, scrie BBC.Măsura vizează o protecție suplimen-tară pentru miile de copii newyorkezi care joacă Pokemon Go, plimbându-se prin parcuri în căutarea unor caractere virtuale, scrie News.ro.Guvernatorul New York, Andrew Cuomo, a declarat că noile tehnologii nu trebuie să devină scurtături pentru predatori periculoși.„Protecția copiilor newyorkezi este prioritatea noastră numărul unu”, a declarat Cuomo.Potrivit propunerii, toți infractorii sexuali care au fost eliberați din penitenciar nu vor putea să joace legal Pokemon Go.Legislația newyorkeză îi obligă deja pe infractorii sexuali să-și declare adresele și conturile online, precum și să se înregistreze pe o listă publică a persoanelor implicate în infracțiuni sexuale, de la implicarea într-un act sexual cu un minor, până la viol sau hărțuire.Cuomo a trimis deja o scrisoare dezvoltatorilor jocului prin care le-a cerut să-i oprească pe delincvenții sexuali înregistrați să joace Pokemon Go.Între timp, senatorul Jeff Klein a cerut ca item-urile din Pokemon Go să nu apară la mai puțin de 100 de metri de locuința unui infractor sexual înregistrat.