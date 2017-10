Informaţie BOMBĂ! Rusia trimite în secret militari în Siria

Informație BOMBĂ! Rusia trimite în secret militari în Siria

Ştire online publicată Luni, 21 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Rusia trimite soldați în Siria fără ordine de deplasare și fără a-i informa într-un timp rezonabil despre destinație, informează un reportaj al Radio Europa Liberă.Materialul de presă conține interviuri cu patru soldați profesioniști, staționați în portul Novorossiisk. Aceștia din urmă au relatat cum un grup de 20 de soldați, incluzându-i pe ei, ar fi fost recrutați spre a fi trimiși în Latakia, o provincie siriană aflată sub controlul forțelor președintelui sirian Bashar al-Assad, frecventată des în ultimul timp de aeronave rusești transportând ajutoare umanitare și echipament militar. Detaliind modul în care ei și camarazii lor au fost recrutați pentru deplasarea în Siria, soldații – ce fac parte din categoria celor care lucrează sub contract, nefiind mobilizați – au povestit cum comandamentul rus nu le-a dezvăluit nici un detaliu legat de destinația acestora timp de două săptămâni, în afara faptului că vor fi trimiși într-o țară ce are un „climat cald”. Militarii au fost anunțați pe 16 septembrie că vor fi trimiși a doua zi în Siria, pe mare, însă nu au primit ordine scrise sau formale în acest sens, așa cum prevede legea. Deplasarea soldaților ar fi fost amânată după ce o parte dintre ei au decis să formuleze plângeri oficiale către Kremlin, din cauza lipsei de claritate a procesului.În cazul în care informația va fi confirmată, ea ar putea pune într-o lumină nouă implicarea Rusiei în Siria, conflictul de aici fiind transformat într-un nou motiv de tensiune între Kremlin și Occident.