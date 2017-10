Industria Constanţei a fost mulsă de administraţia Mazăre şi furajată cu promisiuni

Industria Constanței a fost mulsă de administrația Mazăre și furajată cu promisiuni

După alegerile din 2004, Radu Mazăre și-a postat platforma program pe site-ul primăriei. Părea un gest demn de un primar responsabil și deschis către popor, care trăiește în era informațională. „Iată - și-au spus constănțenii încântați -, părintele urbei și-a pus promisiunile electorale pe răbojul Internetului, să le bifeze în mod public, pe măsură ce le duce la îndeplinire!” S-a ales praful! A trecut un an, au trecut doi, a trecut cel de al doilea mandat. Platforma program este tot acolo, pe site. Doar că e îmbâcsită de praful informatic, așternut în straturi groase. Iar pe la colțuri este mâncată de viruși. Se vede că nu a mai răsfoit-o nimeni. Promisiunile au rămas în paginile sale, ca pietrele în vadul unui râu, dar bifele lipsesc de pe ele. E semn că faptele edilului șef le-au ocolit mai rău decât îl evită norocul pe omul nevoiaș. De sub praf se mai deslușesc promisiunile: asfaltarea integrală a carosabilului întregului oraș până în octombrie 2006, refacerea trotuarelor cu asfalt sau pavele pe toate bulevardele și străzile orașului, repararea podului rutier de la IPMC, înlocuirea treptată a tuturor tramvaielor cu autobuze noi tip Euro 3… Oho – hoo! Buni la plată Citind printre rânduri, înțelegi că zona industrială a orașului ar trebui să fie unul dintre beneficiarii acestor măsuri. Ani de zile, unitățile de producție au fost victimele rețelei rutiere catastrofale. S-au cam săturat să-și distrugă parcul auto în gropile edilitare. Ele asigură mii de locuri de muncă, cantități mari de produse și servicii, susțin din greu bugetul de stat și cel local. Cu toate astea, n-au au altă pretenție de la primărie decât să le rezolve problema rutieră și să repare podul de la IPMC. Radu Mazăre nu se poate plânge că n-a avut bani să-și onoreze promisiunile față de agenții economici din zona industrială. În timpul celor două mandate ale lui Radu Mazăre, aceștia au plătit o mulțime de biruri către bugetul local: pentru trama stradală, pentru liniște, pe venit, pentru mijloacele de transport, pentru clădiri... Cu sumele încasate de la ei, edilul șef ar fi putut să le construiască șosele suspendate, poduri rutiere noi, nu doar să le repare pe cele vechi. O raită prin mandate Ieri, am dat o tură pe șoseaua Industrială și pe strada Celulozei, principalele două artere de circulație de care se servesc producătorii, comercianții și transportatorii din zonă. De-a lungul celor două căi rutiere se înșiră cunoscutele unități: „Coca Cola”, „DDS Grup”, „Delta”, „Romtextil”, „Argus”, „Furnirom”, „Brau Union”, RATC, „Calypso”, „RobStone”, IMSAT Dobrogea, „Otlands”, „Sem Agro Grup”, „Dobrogea”. De la prima vedere, localnicul își dă seama că nu s-a schimbat nimic. Ca și acum opt ani, liniile de tramvai gâtuie traficul vehiculelor grele, pe străzile și așa prea înguste. Iar când TIR-urile, camioanele și tractoarele cu remorcă stau la coadă în fața fabricilor și depozitelor, tramvaiele trebuie să se strecoare cu mare grijă. În anii administrației Mazăre, nu s-a făcut nici cât negru sub unghie pentru sistematizarea zonei care alimentează visteria municipală. Șoselele și străzile nu au fost lărgite, tramvaiele nu au fost scoase din circulație. Cele două mandate fără efort edilitar au făcut doar ca fundația liniilor de tramvai să fie mai brăzdată de valuri decât Marea Neagră pe timpul furtunilor de iarnă. Singurul efect al trecerii lui Mazăre prin primărie este o pojghiță de asfalt de sub care au început, deja, să răsară gropile. Capodopera lui Mazăre Refacerea podului de la IPMC poate fi socotită teza de licență a administrației Mazăre. Primarul le-a promis celor care l-au ales că îl va repara. Cum s-a ținut de cuvânt? Astăzi, se circulă pe jumătate din pod. Participanții la traficul industrial se înghesuie pe o cale de trecere de două ori mai îngustă de cât este normal. Chiar și aceasta este ondulată. Probabil că de aceea își dorește Radu Mazăre un nou mandat, să își finalizeze capodopera.