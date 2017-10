Indonezia - mii de persoane s-au refugiat de teama unei erupţii vulcanice

Indonezia - mii de persoane s-au refugiat de teama unei erupții vulcanice

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Nivelul lavei continua să crească într-un vulcan din arhipelagul indonezian Molucce, unde riscul unei erupții a dus la refugierea a 9.000 de persoane în adăposturi temporare, au anunțat responsabili, relatează AFP. „Presupunem că lava se apropie de crater“, a declarat Saud Sima-tupang, un vulcanolog care suprave-ghează Muntele Gamkonora. „Chiar dacă cenușa și fumul au ajuns în câteva ore de la 4.000 la 2.000 de metri altitudine, acest lucru nu înseamnă că vulcanul și-a încetat activitatea”, a adăugat el. Nivelul de alertă a fost ridicat la penultimul nivel, cel foarte aproape de eurpție. Muntele Gamkonora, care se află la 2.700 de kilometri nord-est de capitala indoneziană Jakarta, are 1.650 metri. Ultima erupție a avut loc în 1987. În total, 8.900 de locuitori s-au refugiat în adăposturi temporare, a informat Rustam Pakaya, responsabil al Ministerului Sănătății. Autoritățile au trimis acolo alimente și corturi. Cutremurele și erupțiile vulcanice sunt frecvente în Indonezia, un imens arhipelag situat pe „centura de foc” a Oceanului Pacific. Indonezia are aproximativ 130 vulcani activi. Scheffer vrea să se evite orice întârziere în definirea statului Kosovo Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat, vineri, la Belgrad că trebuie evitată orice întârziere în definirea statutului Kosovo și a chemat la „calm și reținere“, relatează AFP. „Status quo nu poate fi apărat și ar trebui să evităm orice întârziere în căutarea unei soluții pentru statutul Kosovo“, a declarat el, după o discuție cu ministrul sârb de externe, Vuk Jeremici. „Chem toate părțile la calm și reținere, pentru a putea avea un proces controlat” de definire a statutului, a subliniat de Hoop Scheffer. El a cerut implicit Rusiei să dea dovadă de „flexibilitate“. „Sper că cei (rușii) care până acum au împiedicat adoptarea unei rezoluții ONU pentru Kosovo vor da dovadă de flexibilitate”, a spus el. Susținută de Rusia, Serbia se opune categoric oricărei forme de independență pentru Kosovo. Secretarul general al NATO va discuta și cu președintele și premierul sârb, Boris Tadici, respectiv Vojislav Koștunița, precum și cu ministrul apărării, Dragan Sutanovaci și șeful Statului Major, Dragan Ponos.Nivelul lavei continua să crească într-un vulcan din arhipelagul indonezian Molucce, unde riscul unei erupții a dus la refugierea a 9.000 de persoane în adăposturi temporare, au anunțat responsabili, relatează AFP. „Presupunem că lava se apropie de crater“, a declarat Saud Sima-tupang, un vulcanolog care suprave-ghează Muntele Gamkonora. „Chiar dacă cenușa și fumul au ajuns în câteva ore de la 4.000 la 2.000 de metri altitudine, acest lucru nu înseamnă că vulcanul și-a încetat activitatea”, a adăugat el. Nivelul de alertă a fost ridicat la penultimul nivel, cel foarte aproape de eurpție. Muntele Gamkonora, care se află la 2.700 de kilometri nord-est de capitala indoneziană Jakarta, are 1.650 metri. Ultima erupție a avut loc în 1987. În total, 8.900 de locuitori s-au refugiat în adăposturi temporare, a informat Rustam Pakaya, responsabil al Ministerului Sănătății. Autoritățile au trimis acolo alimente și corturi. Cutremurele și erupțiile vulcanice sunt frecvente în Indonezia, un imens arhipelag situat pe „centura de foc” a Oceanului Pacific. Indonezia are aproximativ 130 vulcani activi. Scheffer vrea să se evite orice întârziere în definirea statului Kosovo Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat, vineri, la Belgrad că trebuie evitată orice întârziere în definirea statutului Kosovo și a chemat la „calm și reținere“, relatează AFP. „Status quo nu poate fi apărat și ar trebui să evităm orice întârziere în căutarea unei soluții pentru statutul Kosovo“, a declarat el, după o discuție cu ministrul sârb de externe, Vuk Jeremici. „Chem toate părțile la calm și reținere, pentru a putea avea un proces controlat” de definire a statutului, a subliniat de Hoop Scheffer. El a cerut implicit Rusiei să dea dovadă de „flexibilitate“. „Sper că cei (rușii) care până acum au împiedicat adoptarea unei rezoluții ONU pentru Kosovo vor da dovadă de flexibilitate”, a spus el. Susținută de Rusia, Serbia se opune categoric oricărei forme de independență pentru Kosovo. Secretarul general al NATO va discuta și cu președintele și premierul sârb, Boris Tadici, respectiv Vojislav Koștunița, precum și cu ministrul apărării, Dragan Sutanovaci și șeful Statului Major, Dragan Ponos.