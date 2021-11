India a închis temporar cinci centrale pe bază de cărbune

În ultima lună capitala Indiei, New Delhi, se confruntă cu poluare fără precedent. Aerul este irespirabil din cauza degajărilor de la centralele de cărbune care poluează oraşul. În încercarea de a proteja populaţia, unele companii au trimis oamenii să lucreze de acasă, dar pentru că situaţia se agravează pe zi ce trece, autorităţile au decis să închidă sursa poluatoare. Astfel, Ministerul Mediului a închis temporar cinci centrale pe bază de cărbune din jurul capitalei New Delhi, transmite Reuters. Comisia pentru managementul calităţii aerului a interzis, de asemenea, traficul camioanelor care transportă mărfuri neesenţiale şi a oprit lucrările de construcţii în New Delhi şi oraşele din jur. Nivelurile de poluare au crescut la „sever” în această lună, când indicele calităţii aerului a urcat la 499 pe o scală de 500, nivel ce arată că şi oamenii sănătoşi sunt expuşi pericolului de a dezvolta boli respiratorii. New Delhi, una din cele mai poluate capitale din lume, se luptă cu un smog cronic în fiecare an pentru că scăderea temperaturii face să stagneze particulele poluante provenite de la centralele pe cărbune, gazele de eşapament şi incendierea deşeurilor în aer liber. Pentru a-i proteja pe copii de o criză tot mai severă a poluării atmosferice, guvernul a decis sâmbătă închiderea şcolilor și colegiilor timp de o săptămână în capitală, dar Comisia pentru managementul calităţii aerului a prelungit măsura pe termen nelimitat. La rândul său, Curtea Supremă a cerut la începutul acestei săptămâni Comisiei să propună măsuri pentru reducerea poluării în nordul Indiei.