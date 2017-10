Încetinirea economică din Europa de Est, pe agenda reuniunii BERD

Sâmbătă, 11 Mai 2013.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) se reunește sâmbătă, la Istanbul, în condițiile în care cele 34 de țări în care investește se străduiesc să-și relanseze economiile, transmite Bloomberg.BERD va da publicității noile sale estimări economice pentru regiunea în care activează. În luna ianuarie a acestui an, BERD estima că Europa de Est va înregistra o creștere de 3%.Președintele BERD, Suma Chakrabarti, declara luna trecută că la reuniunea anuală de la Istanbul va încerca să-i convingă pe acționarii băncii ca o parte mai mare din cele 30,5 miliarde de euro pe care trebuie să le investească până în 2015 ar trebui să meargă spre proiecte de construcții și finanțarea IMM-urilor, pentru a alimenta creșterea economică. De asemenea, Chakrabarti a cerut statelor care beneficiază de fonduri de la BERD să-și reformeze economiile pentru a permite o creștere mai rapidă.„În această perioadă de creștere economică slabă, este deosebit de important pentru regiune să abordeze problema reformelor structurale. BERD va sprijini regiunea în acest domeniu”, a declarat Suma Chakrabarti.Europa emergentă, care înaintea crizei înregistra o creștere de peste 5% pe an ca urmare a fluxurilor externe de capital și a accesului rapid la credit, suferă în prezent din cauza legăturilor comerciale și bancare cu zona euro. Criza datoriilor din zona euro și eforturile băncilor occidentale de a-și curăța bilanțurile au afectat modelul de creștere al fostelor state comuniste care a fost alimentat de exporturi și investiții străine.Potrivit unui raport publicat luna trecută de Fondul Monetar Internațional, între 2003 și 2008 fondurile oferite în regiunea Europei emergente au crescut de cinci ori până la 1.000 de miliarde de dolari, însă după colapsul Lehman Brothers, aceste fonduri s-au redus cu o treime.Pentru a ajuta companiile care nu au acces la credit, BERD a decis să-și concentreze resursele pe companii mai degrabă decât să sprijine băncile, a precizat Chakrabarti. Anul trecut, BERD a investit 8,9 miliarde de euro în cele 30 de țări în care activează, finanțând un număr record de 388 de proiecte. Banca a anunțat că va investi până la 8,5 miliarde de euro pe an până în 2015, în timp ce investițiile sale în țările din sudul și estul Mediteranei ar urma să ajungă la 2,5 miliarde de euro pe an.BERD, deținută de 63 de țări și două instituții interguvernamentale, susține dezvoltarea economiilor de piață și a democrației.