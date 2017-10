Începe Festivalul Naţional „DanS“ de la Medgidia

Începe Festivalul Național „DanS“ de la Medgidia

Primăria și Consiliul Local Medgidia organizează, în perioada 15-17 noiembrie, cea de a treia ediție a Festivalului Național Muzică Ușoară „DanS”, la care participă 36 de tineri din aproape toate județele țării. A făcut ca generații întregi să fredoneze piese precum „Drumurile noastre toate“, „Țărăncuță, țărăncuță“ și a fost considerat unul dintre cei mai iubiți cântăreți de muzică ușoară românească din ultimii 40 de ani. A intrat în sufletele noastre printr-o extrem de originală manieră de interpretare și o voce inconfundabilă datorită cărora un nume nu va fi șters niciodată: Dan Spătaru. Iar, de câțiva ani, Medgidia îi dedică un festival. Prima ediție s-a desfășurat în octombrie 2005, când, pe scena de la Medgidia, alături de orchestra condusă de maestrul Viorel Gavrilă, au evoluat tineri din toată țara, jurizați de Cornel Constantiniu, regretatul Șerban Georgescu, Aurel Manolache și alții. Câștigătorii edițiilor trecute sunt Lucia Dumitrescu, din Buzău, care anul acesta a câștigat Trofeul „Mamaia”, și Iuliana Dumitrache, din Pitești, care a câștigat și ea, tot în acest an, unul din premiile Festivalului „Mamaia”. Iuliana Dumitrache va deschide prima seară a festivalului din acest an și va interpreta melodia care i-a adus trofeul în 2006. Un festival sută la sută live Și anul acesta melodiile vor fi interpretate live, soliștii fiind acompaniați de orchestra festivalului dirijată de compozitorul Viorel Gavrilă. Membrii juriului sunt personalități din lumea artistică. Îi vom avea la Medgidia pe Anton Șuteu, președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, Cătălin Crișan, Gabriel Cotabiță, Corina Chiriac, Marius Țeicu, Bogdan Dragomir, director programe Societatea Română de Radio Difuziune, Liviu Predescu, redactor muzical Radio Constanța. Dan Spătaru trăiește la Medgidia Festivalul dovedește că există muzică ușoară de calitate, interpretare live și mai ales seriozitate în desemnarea câștigătorilor. Este de admirat entuziasmul și bucuria tinerelor talente atunci când interpretează șlagărele de neuitat ca «Lalele, lalele» sau «Te așteaptă un om». Chiar dacă festivalul nu poartă numele lui Dan Spătaru, vom acorda Trofeul Dan Spătaru. Pentru că Dan Spătaru trăiește prin muzica lui, trăiește aici la Medgidia în fiecare an, la festivalul «DanS», a spus primarul orașului Medgidia, Dumitru Moinescu.