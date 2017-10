Încep cursurile la Palatul Copiilor

Astăzi, 27 septembrie, la ora 10, la Palatul Copiilor are loc deschiderea oficială a noului an școlar, care reprezintă de fapt… timp liber petrecut în mod plăcut. Așteptat cu maxim interes de foarte mulți părinți, în mod special, ca o alternativă pentru copiii lor care nu au de susținut examene și care nu știu cum să-și umple timpul liber în mod cât mai eficient, evenimentul de astăzi chiar nu ține cont de condițiile meteo. Toți cei 36 de profesori ce activează la „catedra” celor 28 de cercuri ale Palatului Copiilor vor face astăzi înscrieri, cele mai căutate fiind engleza, dansul modern și cel popular, muzica ușoară, pictura, ceramica, dar și sportul. Vestea tristă, însă, vine chiar din partea bazinului de înot, investiție de a cărei finalizare s-au interesat foarte mulți părinți. Din declarația directorului Ilhan Mustafa am reținut că, deși bazinul de înot se află gata de „start”, primele cursuri începând de luni, 29 septembrie, incinta bazinului nu este încălzită, întrucât agentul termic este furnizat de RADET. Întrebat dacă nu s-ar fi putut rezolva această problemă cu ocazia recent încheiatului șantier, șeful Palatului Copiilor ne-a declarat că investiția s-ar fi dublat, „ceea ce ar fi însemnat contravaloarea construirii unuia nou”.