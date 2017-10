INCENDII DEVASTATOARE. Mii de pompieri şi salvatori intervin în aceste momente

INCENDII DEVASTATOARE. Mii de pompieri și salvatori intervin în aceste momente

Ştire online publicată Joi, 08 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Mii de pompieri și salvatori intervin în aceste momente în Portugalia și Spania luptându-se împotriva marilor incendii de pădure care amenință localnicii și turiști, în ciuda unei ușoare scăderi a temperaturilor care nu este însă suficientă pentru a opri înaintarea flăcărilor.În Portugalia, peste 3.200 de pompieri asistați de bombardiere cu apă au încercat să facă față unui număr de aproape 80 de incendii care au mistuit mii de hectare de pădure și tufișuri, în timp ce țara a fost traversată de valuri de căldură ce au constituit un record pentru luna septembrie.Un incendiu deosebit de devastator a lovit Parcul Național Geres Peneda, din partea de nord a țării, unde două localități înconjurate de flăcări, Paradela și Varzea, au fost evacuate temporar în timpul nopții, în timp ce unii locuitori au ajutat pompierii la stingerea incendiilor."Am fost înconjurați de flăcări, jandarmii ne-au cerut soțului meu și mie să ieșim din casă, dar am refuzat", a declarat pentru televiziunea Eva, o locuitoare în vârstă de 71 de ani din Paradela, care a încercat să stăvilească focul cu furtunul de grădină."Pășunile au ars, animalele nu mai au de mâncare. Este o calamitate pentru parcul natural, singurul din Portugalia, și pentru turism", s-a plâns Helder Barros, viceprimar al localității vecine Arcos de Valdevez.Un incendiu forestier a provocat debandadă la Proenca-a-Nova, situată tot în partea de nord a țării: "Am avut o după-amiază dantescă. Două cătune au trebuit să fie evacuate", a explicat primarul Joao Lobo.O izbucnire majoră a incendiului a făcut ravagii, luni, la Boticas, unde copiii și persoanele în vârstă au fost evacuate marți seară dintr-o localitate rurală.Potrivit primarului Fernando Queiroga, care a deplâns lipsa resurselor disponibile, circa 2000 de hectare de pădure au fost mistuite de foc.Relativ ferită de incendii în 2014 și 2015, Portugalia a fost lovită puternic în acest an de un val de incendii care au mistuit deja peste 107.000 de hectare de pe teritoriul său continental.Pe insula turistică Madeira, unde incendiile au ucis trei persoane în luna august, 5.400 de hectare au fost arse.În țara vecină, Spania, 39.000 de hectare de pădure au fost devastate între ianuarie și sfârșitul lunii august și, la fel ca în Portugalia, autoritățile îi caută pe incendiatori.