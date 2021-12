În vârf de munte, un învăţător dedicat dă copiilor o şansă pentru viitor

Potrivit Antena3.ro Petru Moisa este învăţătorul care are grijă ca elevilor lui să nu le lipsească nimic.A predat mereu în sistemul de clase simultan, nu a avut niciodată clasa lui şi nu i-a fost uşor."Am funcţionat ca învăţător într-un sat din apropiere numit Măgura Ierii, unde am stat aproximativ cinci ani de zile, după care m-am transferat la şcoala primară din Agriş. Şi, în cadrul şcolii am funcţionat la clase simultane scăzând numărul copiilor", spune profesorul.