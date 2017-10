În ultima vineri din Ramadan, zeci de iranieni scandează „Moarte Israelului”

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Zeci de mii de iranieni care scandau „Moarte Israelului!" s-au strâns ieri în centrul Teheranului, cu ocazia zilei Al-Qods (Ierusalim), relarează AFP. Liderul iranian Mahmoud Ahmadinejad va susține un discurs în fața manifestanților care se îndreptau spre universitate purtând portrete ale lui Hassan Nasrallah, liderul Hezbollah, aliat al Iranului. „Moarte Israelului! Moarte Americii!", se putea citi pe bannerele purtate de manifestamți, care protestează față de Israel și își exprimă solidaritatea cu palestinienii. Pe pancarte se putea citi „Palestina va fi liberă doar prin luptă și credință" sau "Islamul este victorios". Într-o atmosferă festivă, vânzători ambulanți comercializau baloane, iar artiști angajați de municipalitate pictau fețele copiilor. „Vin în fiecare an de la Karaj pentru aceste manifestații, pentru că palestinienii sunt singuri și nu se pot apăra", a spus un protestatar, care purta un drapel israelian în rucsac. „O să-i dau foc", a spus el. Un tată de circa 40 de ani, care a venit cu fata sa, a spus că „guvernul iranian trebuie să-i ajute pe palestinieni trimițând forțe acolo". „Sunt îndurerat pentru săracii copii palestinieni care mor acolo", a subliniat el. Ziua al-Qods a fost decretată de imamul Khomeiny la începutul revoluției islamice din 1979. De atunci, în fiecare an în ultima vineri din Ramadan sunt organizate ample manifestații în Iran.