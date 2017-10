În timpul orelor de şcoală, spectacol de operetă la han

Pentru elevii din Eforie Sud și Tuzla

În timpul orelor de școală, spectacol de operetă la han

La materialul publicat ieri, ce anunța introducerea examenului de admitere în liceu, am primit un comentariu pe firul căruia am ajuns la Hanul Hora, din Eforie Sud. Cu titlul „Politica în școli“, comentariul suna astfel: „Dar politizarea școlilor când va înceta? Astăzi, la ora 12.00, elevii de la Grup Școlar «Carmen Sylva» din Eforie Sud vor fi duși (în timpul orelor de curs) la o manifestare politică la Hanul Hora (impusă de către director!)”. Am sunat imediat la instituția menționată și nimeni nu… voia să știe nimic. Nici măcar directorul, Silviu Becherescu, pe care l-am contactat telefonic și care ne-a sfătuit să sunăm la liceu, pentru că el se afla în Constanța. Consilierul de imagine Violeta Toropu ne-a declarat, la rându-i, că nu știe nimic, a auzit ceva, dar ne-a îndrumat să luăm legătura cu prof. Constantinescu. În toată această bâjbâială, am hotărât să facem un drum la locația menționată. Unde aveam să descoperim o adevărată îmbulzeală de școlari și liceeni, sala hanului fiind arhiplină. Doar, vorba aceea, toți elevii aveau o motivație „țeapănă” de a chiuli de la ore: au fost la spectacolul oferit special pentru a le cultiva atracția pentru… operetă. Laurențiu Severin, Iulian Bratu, Stela Sârbu, Mihaela Ionescu, Daniela Stoica, acompaniați la pian de Natalia Gribinic, sunt artiștii constănțeni care ieri, prin interpretarea unor arii celebre, precum cele din „Nunta lui Figaro” de Wolfgang Amadeus Mozart sau din „Văduva veselă” de Lehar ori din „My fair Lady” de F. Loewe s-au străduit să demonstreze publicului tânăr că există și alt gen de muzică decât cea pe care o găsesc pe posturile de televiziune… dedicate. Din păcate, astfel de descinderi, cuprinse într-un proiect cultural educativ inițiat și finanțat de Consiliul Județean Constanța și adresat elevilor din județ, are prea puțin menirea de a atrage elevii către muzica cultă, soliștii fiind primiți și cu întrebări de genul „Ați venit cu circul? Ne dați și-o manea?”. „Încercăm să reparăm ce a stricat mass-media!” Întrebată ce părere are despre acest gen de impunere forțată a culturii în timpul orarului școlar, Daniela Vlădescu, directorul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, ne-a declarat: „Încercăm să mergem noi la ei, să nu-i mai așteptăm în sălile de spectacol. Acțiunea este inclusă într-un proiect ce cuprinde toate teatrele constănțene și care își propune să le demonstreze copiilor că mai există și altceva în afară de diletantismul pro-movat puternic de mass-media, cu exemple ce pleacă cu Magda Ciumac. Cel mai mare rol îl aveți voi în susținerea actului de cultură, dar, din păcate, n-am mai văzut pe prima pagină un artist pentru că nu vinde…”. Ne pare rău să vă contrazicem, dar ziarul „Cuget Liber” chiar și-a onorat statutul. Am încercat să aflăm de ce nu se organizează astfel de evenimente sâmbăta sau duminica și ni s-a explicat: „Păi, nu vin ei în timpul săptămânii, d-apoi în week-end!”. „Obediența directorilor față de politic” Poziția Inspectoratului Școlar Județean Constanța a fost una cât se poate de tranșantă. „Am luat cunoștință de această acțiune prin intermediul comentariului de pe site-ul «Cuget Liber», iar la «Carmen Sylva» avem cam multe sesizări. Imediat am încercat să luăm legătura cu conducerea Grupului Școlar, dar de la secretariat, la ora 10, se poate verifica, ni s-a spus că directorul este la Constanța. Iar la telefon, cu toate că știe numărul de telefon al Inspectoratului, directorul Beche-rescu nu ne-a răspuns. În acest caz ne vom autosesiza, pentru că astfel de activități ascunse nu au ce căuta în programul de desfășurare a orelor elevilor. Înțelegem foarte bine intențiile de culturalizare ale copiilor noștri, dar un asemenea gen de educație trebuie gândit pe termen lung, într-o instituție culturală sau de învățământ, în nici un caz într-un han”, a conchis inspectorul școlar general adjunct Adriana Oprea. Care consideră, de asemenea, că aceasta este o dovadă de obediență a directorilor față de politic, după tot ceea ce văd că se întâmplă la vârf. „Oare ar trebui să ne temem?”, ne-a întrebat, evident retoric, inspectorul Oprea. v v v La fel de retoric ne întrebăm și noi, în final, dacă nu cumva este doar o coincidență că localul în care s-a desfășurat această „întâlnire de taină” a elevilor cu opereta aparține consilierului local (PSD) de Eforie, Laurențiu Ursu. Cât despre întrebarea pusă de cititor, când va înceta politizarea școlilor, ne dăm seama, cu imens regret și maximă… neputință, că ea nu va mai înceta vreodată. Spre exemplu, zilele acestea, se așteaptă schimbarea inspectorului general Marian Sârbu (PDL) cu, cel mai probabil, prof. Petrică Miu (PSD). Acum se fac pariuri la adjuncți: vor fi amândoi PSD sau li se va permite și un reprezentant PDL?