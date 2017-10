În Sudul Franţei, incendiile au devastat 200 de hectare

În Sudul Franței, incendiile au devastat 200 de hectare

Ştire online publicată Miercuri, 11 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Două incendii au devastat aproximativ 200 de hectare în sudul Franței, fără a se înregistra răniți, dar unul dintre incendii era sub control marți dimineață, relatează AFP. La Signes, în departamentul Var, aproximativ 120 de hectare de pădure au fost devastate de incendii care s-a răspândit rapid din cauza rafalelor de vânt care atingeau și 90 kilometri pe oră, au informat serviciile de pompieri. Pompierii au plasat sub protecție specială zona industrială din apropiere, ca și circa 100 de locuințe. În Corsica, pompierii se luptau marți dimineață cu un incendiu de pădure în apropiere de Vivario. Focul se extindea în direcția unui sat care totuși nu se află în pericol, au informat pompierii. Săptămâna trecută, mai mult de 2.700 de persoane, printre care numeroși turiști străini, au fost evacuate din calea incendiilor ce au distrus miercuri și joi aproximativ 2.000 de hectare în sud-estul Franței și au amenințat mai multe stațiuni balneare de pe Coasta de Azur.