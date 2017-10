În Italia, 17 români au fost arestaţi pentru infracţiuni

În Italia, 17 români au fost arestați pentru infracțiuni

Ştire online publicată Marţi, 06 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Presa italiană prezintă noi infracțiuni comise de români în Italia, după ce autoritățile au început să pună în aplicare decretul-lege ce permite expulzarea cetățenilor comunitari care reprezintă o amenințare pentru siguranța publică. Poliția din Menfi a arestat duminică un român în vârstă de 17 ani pentru jaf armat, după ce acesta a încercat să fure încasările unui pub, transmite Agrigento Notizie. Între patronul barului și tânăr ar fi avut loc o altercație, în urma căreia românul a fugit. El a fost găsit ulterior de forțele de ordine și a fost arestat împreună cu mama sa, în vârstă de 40 de ani. Aceasta a fost acuzată de deținere ilegală de arme și pentru că a opus rezistență în momentul arestării. Alți cinci români, printre care o femeie, au fost arestați la Torino după ce au furat mașina unui conațional, potrivit ANSA. Cei cinci au amenințat victima că vor demonta autovehiculul și îl vor trimite în România, dacă nu le va da 3.000 de euro. Potrivit primelor informații, niciunul dintre hoți nu are antecedente penale. Cinci români surprinși în flagrant de poliția din Messina în timp ce încercau să fure o bandă rulantă au fost condamnați la un an și șase luni de detenție, anunță Corriere Canadese în pagina sa electronică. La Veneția au fost arestați alți doi români dintre care un minor, care aveau asupra lor materiale furate de la Căpitănia portului. Un alt român a fost reținut de autorități la San Dona di Piave, tot pentru furt. Trei români au fost arestați și la Friuli, în timp ce transportau un scuter demontat, furat de la o conațională din Florența.