În India, 26 de oameni au murit striviţi sub dărâmăturile unei clădiri

În India, 26 de oameni au murit striviți sub dărâmăturile unei clădiri

Ştire online publicată Vineri, 20 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cel puțin 26 de persoane au murit strivite și altele câteva zeci sunt prinse sub dărâmături, după ce o clădire veche din capitala financiară a Indiei s-a prăbușit, au anunțat ieri autoritățile locale, relatează AFP. „Ne temem că cel puțin 30 de persoane sunt prinse sub dărâmături", a declarat Jairaj Pathak, un înalt responsabil al administrației locale din Bombay. „Am primit telefoane de la unii oameni prinși sub dărâmături, care cereau ajutor", a declarat și ofițerul Shivaji Bodke, pentru Reuters. Echipele de salvare îndepărtează molozul, pentru a ajunge la cei imobilizați în clădire, cu buldozere sau chiar cu mâinile goale, potrivit Reuters. Clădirea cu șapte etaje, aflată într-o suburbie aglomerată din nordul Bombayu-lui, s-a prăbușit miercuri noapte, dar echipele de salvare au început să scoată cadavrele abia joi dimineață. Aproximativ 15 persoane au fost scoase vii, multe dintre ele având, însă, răni grave. Numeroase rude și prieteni ai victimelor, îngrijorați, s-au adunat în zona unde s-a prăbușit clădirea. Autoritățile sunt de părere că accidentul a fost cauzat de lucrările de reparație defectuoase făcute la clădire. Locuitorii din zonă și echipele de salvare și-au folosit, inițial, mâinile pen-tru a îndepărta bucăți de beton și de fier. Ulterior, au fost folosite buldozere și macarale.