În a doua zi de Rusalii nu se merge la şcoală

Se apropie o nouă mini-vacanță

În a doua zi de Rusalii nu se merge la școală

Potrivit Legii 202 din 21 octombrie 2008, pentru modificarea alin (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, prima și a doua zi de Rusalii constituie zile de sărbătoare legală, în care nu se lucrează. Așadar, la cele patru vacanțe de peste an școlar, și anume vacanța pentru clasele primare și preșcolari (27 octombrie - 2 noiembrie 2008), vacanța de iarnă (20 decem-brie 2008 - 4 ianuarie 2009), vacanța intersemestrială (31 ianuarie - 8 februarie 2009), vacanța de primăvară (vacanța de Paște, 11-20 aprilie, la Constanța chiar 21 aprilie), mai adăugăm minivacanțele ce au inclus vineri, 1 mai (plus sâmbăta și duminica aferente) și acum prima și a doua zi de Rusalii, care pică pe 7 și 8 iunie. Potrivit noului Cod al Muncii, a fost declarată zi nelucrătoare și 15 august - Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Măria), pe motiv că este o sărbătoare declarată legal nelucrătoare în alte zece țări europene: Germania, Franța, Belgia, Spania, Italia, Grecia, Luxemburg, Austria, Polonia și Portugalia, dar cum ea pică în vacanța mare, n-o mai punem la socoteală.