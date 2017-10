Împreună îl putem salva pe Matei

Lui Matei i s-a făcut rău pe drumul de întoarcere de la bunici la început lunii și a fost transportat de urgență la spital. După lungi investigații părinții au aflat tragica veste, că lumina ochilor lor are o tumoră la nivelul cutiei toracice. Matei este acum cu părinții în Franța unde face chimioterapie. Peste două luni și jumătate copilul va suferi o intervenție chirurgicală. Tratamentul lui Matei costă peste 200.000 de euro, iar părinții au strâns până acum 65.000 de euro. Familia mai are nevoie de 135.000 de euro pentru a salva viața lui Matei. Medicii din Franța i-au dat șanse mari de supraviețuire. Lui Matei i s-a făcut rău în mașină pe drumul de întoarcere de la bunici, de la Botoșani. Părinții Luminița și Cezar Cristian Nicorici au ajuns imediat cu el la serviciul de urgență al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Pe data de 1 martie Matei era internat la spital. La o primă investigație s-a presupus că starea lui este cauzată de medicația administrată anterior contra paraziților intestinali. Nici n-au așteptat răspunsul, luând decizia de a-l transporta la Spitalul Marie Curie din București. La București părinții află cruda sentință Imediat i s-au făcut investigații amănunțite și, în urma unei tomografii care s-a făcut la Institutul Clinic Fundeni și a consultului oncologilor și medicilor pediatri, părinții au aflat tragica veste. Medicii de la spitalul Marie Curie au stabilit diagnosticul: neuroblastom toracic cu metastaze osoase. Este o vorba despre o tumoră la nivelul cutiei toracice. În speranța că medicii s-au înșelat, părinții au apelat la Institutul Oncologic „Gustave Roussy” din Villejuif, Franța. Diagnosticul dat în România a fost confirmat și de cei de la institut. Acum, Matei se află cu părinții în Franța unde este ținut sub observație. În timp ce copiii de vârsta lui se joacă, râd și se bucură de tot ce-i înconjoară, Matei se luptă cu boala din toate puterile pentru a supraviețui. „De ieri Matei a început tratamentul cu chimioterapie și-l va face timp de două luni și jumătate: două zile chimioterapie, zece zile pauză”, ne povestește îndurerată o prietenă apropiată a familiei Nicorici. Șansele date de francezi pentru Matei sunt foarte mari. Clinica este specializată pe neuroblastom, acolo fiind tratați sute de copii din toată lumea. Tratamentul lui Matei costă peste 200.000 de euro După chimioterapie, copilul va face autotransplantul de măduvă și apoi va suferi și o operație de extirpare a tumorii din zona toracică. Această intervenție care-i poate salva viața lui Matei este posibilă numai dacă fiecare dintre noi contribuim pentru ca micuțul să ducă o viață normală, ca orice copil de vârsta lui. Până acum familia a reușit să strângă 65.000 de euro. Banii nu sunt însă suficienți, motiv pentru care familia apelează la bunăvoința semenilor pentru a strânge și restul de bani. Ajutați-l pe Matei și oferiți-i o viață normală, înainte de a fi prea târziu. Puteți depune bani în conturile deschise de titularul Nicorici Cezar Cristian, tatăl copilului, deschise la BRD-Groupe Société Générale: BRD București - Agenția Gorjului, CONT EURO: RO36BRDE410SV06575694100; CONT RON: RO62BRDE410SV06576144100. Pentru detalii puteți apela numărul 0723.368.070 sau redacția ziarului „Cuget Liber“.