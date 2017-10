IMM-urile - cei mai importanţi cumpărători de servicii IT în 2009

IMM-urile - cei mai importanți cumpărători de servicii IT în 2009

Ştire online publicată Luni, 22 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cei mai importanți cumpărători de servicii IT în 2009 vor fi IMM-urile, în proporție de 50%, arată un microstudiu realizat pe grupe reprezentative de clienți ai industriei de consultanță și servicii IT, realizat de compania Computer Trobleshooters. Conform studiului, dintr-un eșantion de 100 de persoane cu vârste între aproximativ 18 și 55 de ani, de la patron la Senior Director, de la vicepreședinte la manager și alte funcții, 47% sunt de părere că își vor reduce cheltuielile cu 40% și peste, în condițiile în care vor externaliza necesitățile de service IT către o companie specializată; 23% cred că nu va exista o reducere a cheltuielilor, iar 38% dintre respondenți au nevoie de mai multe informații pentru a decide asupra reducerii de costuri. În ceea ce privește companiile interesate în a-și externaliza serviciile de IT, cele mai preocupate sunt IMM-urile. În proporție de 50%, reprezentanții companiilor respondente sunt de părere că această externalizare le va aduce o reducere a costurilor între 40 și 50%. Pe locul doi sunt marile companii, la care de asemenea se estimează o reducere a costurilor cu 40% - fiind de acord cu această afirmație un procent de 45,4% dintre respondenți. În cazul multinaționalelor și organizațiilor, un procent de 31,1% prevăd o reducere de 40% în urma externalizării serviciilor IT, iar la companiile medii, acest procent ajunge la 11,1%. În proporție de 60%, patronii cred că își vor reduce cheltuielile cu 50% și peste; tot la această concluzie au ajuns directorii de firme și vice-președinții, într-un procent de 49,9%; pe locul trei se situează specialiștii din diverse domenii de activitate ale unei firme, cu un procent de 36,8%; managerii se află pe ultimul loc, cu 27,1%.