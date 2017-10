Imagini video incredibile! Mormintele unor bebeluşi din Epoca de gheaţă, descoperite în Alaska

Imagini video incredibile! Mormintele unor bebeluși din Epoca de gheață, descoperite în Alaska

Joi, 13 Noiembrie 2014

Arheologii au descoperit în Alaska mormântul unui bebeluș și cel al unui fetus născut înainte de termen în Epoca de gheață, considerate rămășițele pământești ale celor mai tineri oameni găsite în cele două Americi și care datează din acea perioadă.Mormintele, descoperite sub rămășițele incinerate ale unui bebeluș din Epoca de gheață, datează din urmă cu aproximativ 11.500 de ani și oferă noi detalii despre practicile mortuare ale oamenilor care au trăit în acea vreme în regiunea denumită Upward Sun River.Scheletele, descoperite aproape întregi, au fost găsite într-o groapă circulară, alături de câteva ofrande mortuare, printre care se aflau patru coarne de cerb și două proiectile din piatră, toate decorate cu vopsea roșie, potrivit unui studiu realizat anul trecut de o echipă de cercetători de la Universitatea Alaska, coordonați de antropologul Ben Potter.Într-un articol apărut luni în Proceedings of the National Academy of Sciences, cercetătorii spun că analizele realizate pe oasele și dinții descoperiți în acel sit au indicat faptul că unul dintre schelete aparținea unui bebeluș care a murit la scurt timp după naștere, iar celălalt a aparținut unui fetus aflat în etapa finală a unei sarcini.Acest sit reprezintă mormintele celor mai tineri oameni din pleistocen descoperite până în prezent în cele două Americi și, de asemenea, singurul mormânt prenatal cunoscut până acum și care datează din acea epocă, scrie mediafax.ro.