IMAGINI VIDEO IMPRESIONANTE! CUM ARATĂ CEL MAI MARE AVION DIN LUME

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Stratolaunch a fost conceput special de compania Stratolaunch Systems pentru a plasa sateliți pe orbită. Zilele acestea, avionul, care arata ca o aeronavă dublă, a efectuat testele de pistă, scrie Daily Mail.Paul Allen, unul dintre cofondatorii Microsoft și unul dintre liderii acestui proiect, a fost cel care a făcut publice imaginile de la testele de pistă.Stratolaunch a fost special proiectat pe un fuselaj dublu - cu o lungime de 72,5 metri fiecare - și are o garnitură centrală care poate primi încărcătură. Aeronava are o lățime impresionantă, de 117 metri. Ca să vă faceți o idee, un Airbus A380 nu măsoară mai mult de 80 de metri în lățime. În partea de sus a cozii verticale, aeronava ajunge la 15 metri deasupra solului, în timp ce rezervoarele impresionante au o capacitate de 113 tone de combustibil.Dispunând de 28 de roți și cu o greutate proprie de 226,7 tone, aeronava poate transporta o sarcină utilă de nu mai puțin de 250 de tone.Pentru verificarea funcționalității motoarelor și a sistemelor de bord, aeronava a efectuat deplasări repetate pe pistă, cu viteze de 74 de kilometri la oră. Gigantul este dotat, de altfel, cu șase motoare Boeing 747, având o autonomie de zbor de 3704 kilometri.Scopul acestui avion este de a lansa rachete din zbor. Asta pentru că varianta lansării acestora de pe platforme de sol implică foarte multe riscuri și necesită un consum impresionant de combustibil.Prima apariție publică a gigantului Stratolaunch a avut loc în vara lui 2017, în deșertul Mojave. Dacă totul decurge conform planului, primul zbor demonstrativ pe care îl va face aeronava va fi în 2019.Stratolaunch are o anvergură a aripilor de 117 metri. Din cauza asta, aeronava nu va putea ateriza pe multe aeroporturi din lume. Pistele standard măsoară doar 2,6 kilometri, în timp ce acest gigant al viitorului are nevoie de cel puțin 3,6 kilometri.Rachetele care vor fi lansate cu ajutorul acestei aeronave vor fi atașate între cele două părți ale aeronavei, structura neobișnuită a lui Stratolaunch fiind menită să-i confere stabilitate în zbor, în momentul lansării. Racheta se va desprinde de avion la 10,6 kilometri în aer și își va continua drumul până în momentul în care va atinge altitudinea de la care sateliții pot fi plasați pe orbită.Potrivit compania Stratolaunch, aeronava gigant va plasa sateliți pe orbită la costuri infinit mai mici comparativ cu lansarea verticală.Sateliții plasați pe orbită cu Stratolaunch vor furniza servicii de internet pe tot globul și vor înlesni comunicațiile, scrie digi24.ro