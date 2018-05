Imagine EMOŢIONANTĂ! Motivul pentru care 13 TIR-uri au staționat sub o pasarelă, la ordinul poliției

Imagine EMOȚIONANTĂ! Motivul pentru care 13 TIR-uri au staționat sub o pasarelă, la ordinul poliției

Ştire online publicată Joi, 26 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Imagine cutremurătoare, marți dimineața, în jurul orei 3.00, în orașul american Detroit, unde un bărbat amenința să se arunce în gol de pe o pasarelă. Polițiștii ajunși la fața locului nu și-au pierdut însă calmul și au reacționat rapid.Polițiștii au oprit circulația și au dirijat 13 șoferi de TIR sub pasarelă, pentru a forma o zonă de protecție. Scopul este de a reduce distanța dintre pasarelă și asfalt, salvând astfel viața persoanei care amenință cu sinuciderea.„Acționăm în acest fel de mulți ani, dar nu am fost în atenția publică. Distanța ar fi de 1, 2 metri, față de aproape 6 metri, dacă nu ar exista aceste TIR-uri”, a declarat un reprezentant al oamenilor legii, care a dezvăluit că rareori se întâmplă ca atât de multe TIR-uri să fie aliniate. Totul depinde de timpul pe care îl au la dispoziție autoritățile.Bărbatul a fost convins în cele din urmă să coboare, a vorbit cu familia și a fost transportat la spital, unde i se vor acorda îngrijirile de care are nevoie.