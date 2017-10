Igor Dodon: R. Moldova va primi statut de observator la Uniunea Economica Eurasiatica

Sâmbătă, 15 Aprilie 2017.

Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca tara sa va primi statutul de stat-observator in cadrul Uniunii Economice Eurasiatice, dupa ce presedintii celor cinci state membre ale Uniunii s-au pronuntat in acest sens. Pe de alta parte, Kremlinul a explicat ca liderii s-au pronuntat, mai exact, pentru elaborarea acestui statut, care nu exista inca, relateaza Radio Chisinau.Intr-o postare pe Facebook, Dodon a scris ca aceasta zi este una istorica pentru Republica Moldova, citeaza News.ro."Decizia principiala a fost adoptata - Republica Moldova va primi statutul de stat-observator in cadrul UEE. Pentru aceasta, unanim, au pledat cinci presedinti: al Rusiei - Vladimir Putin, al Belarusului - Aleksandr Lucasenco, al Kazahstanului - Nursultan Nazarbaev, al Armeniei - Serj Sargsyan si al Kargazstanului, Almazbek Atambaiev", a afirmat presedintele moldovean.Igor Dodon a precizat ca aceasta decizie nu inseamna ca de astazi Republica Moldova devine membru al Uniunii Economice Eurasiatice, insa aceasta ofera posibilitatea de a cunoaste mai mult despre principiile de functionare a uniunii si ofera noi oportunitati pentru agentii economici autohtoni.Presedintele de la Chisinau a scris si ca Republicii Moldova ii este "sortit sa prieteneasca si cu Vestul, si cu Estul, pastrandu-si si intarindu-si neutralitatea si statalitatea".Anterior, premierul Pavel Filip declara ca documentele pe care Igor Dodon le va semna cu Uniunea Economica Eurasiatica vor fi nule, fara valoare juridica, deoarece seful statului nu are depline puteri pentru asemenea tratate.Seful Guvernului a subliniat ca Igor Dodon nu poate semna in numele Republicii Moldova acorduri internationale care nu au avizul Ministerului de Externe, nu respecta cerintele legale si nu vor produce efecte juridice daca nu sunt ratificate de Parlament.El a calificat actiunile presedintelui Dodon drept o simpla campanie de promovare a propriei imagini.Si purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca decizia prin care statele membre ale Uniunii Economice Eurasitaice au sprijinit vineri, pe 14 aprilie, la Biskek, acordarea statutului de observator Republicii Moldova, nu inseamna aderarea automata la aceasta organizatie.Saptamana trecuta, pe 3 aprilie, Igor Dodon a semnat la Chisinau si un memorandum de colaborare cu Uniunea Economica Eurasiatica, dominata de Moscova.