Igor Dodon a depus jurământul la Chișinău

Ştire online publicată Vineri, 23 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Igor Dodon, președintele ales al Republicii Moldova, a depus vineri jurământul la Chișinău, informează News.ro. În discursul rostit cu acest prilej, Igor Dodon a reluat o idee din campania lui electorală, potrivită căreia Moldova are viitor ca stat independent. ”Statalitatea moldovenească are o istorie de secole. De-a lungul istoriei au existat multiple atentate la suveranitatea poporului nostru, dar am păstrat memoria conviețuirii într-un propriu stat, independent, moldovenesc. Această memorie colectivă ne-a permis să punem bazele Republicii Moldova, care astăzi este întruchiparea statalității și a poporului moldovenesc”, a insistat Igor Dodon. Noul șef de stat a subliniat că va susține conviețuirea pașnică a etniilor din Republica Moldova, el având, în discursul său, și un pasaj rostit în limba rusă. Prima întâlnire oficială a lui Dodon în calitate de președinte al Republicii Moldova, planificată după ședința de investire, este cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin și cu o delegație din Rusia, scrie site-ul Deschide.md. Igor Dodon se mai întâlnește vineri după-amiază și cu o delegație din Belarus, condusă de vicepremierul Mihail Rusîi.