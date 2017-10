Iată cum rezolvă americanii problema câinilor maidanezi

Ştire online publicată Vineri, 06 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Soluția aplicată de americani pentru a rezolva problema animalelor găsite pe stradă este foarte simplă:1. Fiecare proprietar de câine sau pisică, care ține la animalul său, îi pune la gât un medalion unde are înscripționat numărul de telefon la care poate fi apelat în cazul în care animalul se pierde și este găsit.2. În cazul în care animalul se pierde și este găsit, dacă are acel medalion, proprietarul este sunat să vină să-l ridice.3. În cazul în care animalul nu are medalion, acesta este dus la un adăpost (“shelter”) iar ONG-urile și/sau municipalitatea îi pun fotografia pe internet pentru ca eventualul proprietar să-l poată găsi sau să fie adoptat.4. Dacă după 7, 15 sau 30 de zile – depinde de la oraș la oraș – animalul nu este ridicat de către stăpân sau nu este adoptat, acesta este eutanasiat.Sursa: www.adevărul.ro