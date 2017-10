IADUL DIN LONDRA CONTINUĂ SĂ DISTRUGĂ VIEŢI / "Fratele meu m-a întrebat de ce l-am lăsat acolo să moară...", "I-am pierdut pe toţi cinci, toată familia"

IADUL DIN LONDRA CONTINUĂ SĂ DISTRUGĂ VIEȚI / "Fratele meu m-a întrebat de ce l-am lăsat acolo să moară...", "I-am pierdut pe toți cinci, toată familia"

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mohammed al Haj Ali este prima victimă a incendiului din Londra al cărui nume a fost făcut public. Fratele lui, care locuia în același apartament, spune o poveste cutremurătoare despre panica și confuzia din acele momente, când blocul era în flăcări.„Am ieșit și l-am sunat. L-am întrebat unde e. El mi-a zis că e încă în apartament. I-am zis că de ce nu a venit cu noi, că ne-au scos afară și că am crezut că e cu noi. Mi-a zis că nimeni nu l-a scos afară. M-a întrebat de ce l-am lăsat acolo”, a povestit Omar al Haj Ali, fratele unei victime.Pentru alții, durerea este amplificată și de faptul că rudele lor nu au fost găsite nici până acum.xxx„Am vorbit cu ea (cu mama, n.red.) și ultimele cuvinte pe care mi le-a spus au fost: "Iartă-mă dacă am zis ceva care să te supere sau dacă te-am rănit". Nu am pierdut doar un membru al familie, dar i-am pierdut pe toți cinci, toată familia. Nu mai am părinți”, a spus Mohammed Hakim, rudă a unor victime.„Îmi zicea că nu o să scape, nu o să reușească, că putea să vadă flăcări pe sub ușă, flăcări pe sub ușă. Apoi nu a mai vorbit și am mai auzit doar un trosnet în fundal, deoarece telefonul nu se închisese”, a povestit Rohema Khanom, rudă a unei victime.Oamenii îndurerați acuză autoritățile că nu au respectat toate normele în vigoare atunci când au renovat clădirea.„Oameni și-au pierdut viețile deoarece au ignorate lucruri, din cauza decorațiunilor ieftine, care nici nu trebuiau să fie acolo. Nu este cinstit! Nu este cinstit și autoritățile sunt nepăsătoare”, a spus Natasha Green, prietenă a unei dispărute.„Ardea pe exterior, ardea exteriorul. Nu era pe interior, exteriorul era în flăcări. Materialul a fost de vină, materialul ieftin și inflamabil”, a declarat Beinazir Lasharie, consilier local laburist.Premierul Theresa May a anunțat că va fi făcută o anchetă publică în acest caz. Nici până acum nu se știe de la ce a pornit incendiul, scrie digi24.ro