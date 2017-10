I’ll be back! Şi marmota învelea…

TeleComanda

I’ll be back! Și marmota învelea…

Să te uiți la un film nu e deloc simplu. Mai ales dacă este difuzat la un post național. Efortul intelectual depus pentru a înțelege subtilitățile (nu ne referim aici la „Sport sângeros“, „Yok șansa Rambo“ sau „Răzbunare fără limite 9“) este fracturat de multiplele calupuri publicitare, fiecare telespectator fiind în pericol de a încurca, pe termen, lung, filmul și reclama. Mai rău este când filmul pe care îl vizionezi este lung. Week-end-ul trecut, spre exemplu, ProTV a difuzat „Bad Boys II“, un film cu o durată de 147 minute. E ușor de închipuit ce s-a întâmplat, având în vedere reclamele, promo-urile și spoturile inopinate din mijlocul urmăririlor pe autostradă. De aceea, simt o oarecare reținere în a îndemna lumea să se uite la un film la TV, experiență care ar putea fi ruinată de publicitate. În plus, după cum se știe, a jongla cu numele televiziunilor cu audiență e un joc destul de periculos, întrucât suspiciunile de favoritism nu vor întârzia să apară. În fine, asta e teoria. În practică, cel mai bine ar fi să vă uitați la „Pus pe jar“ (Man on fire, SUA 2004), sâmbătă la ora 22:05, pe HBO, unul dintre cele mai tari filme ale lui Denzel Washington. Tot sâmbătă, la ora 23:00, pe ProCinema, rulează „Underground“, piesa de geniu a lui Emir Kusturica. Și urmând nota „Stop-advertising-in-the-middle-of-my-f***ing-movie!“, ieri s-a deschis un nou cinematograf în centrul Constanței, căruia îi dorim o viață puțin mai lungă decât a celui pe care îl înlocuiește. Fapt divers: filmul săptămânii va ajunge aici cu o întârziere de două săptămâni față de București, ceea ce înseamnă că orice abonat la internet îl va fi văzut deja de vreo trei ori. Cine nu mai are răbdare, poate să facă un mic furt de proprietate intelectuală (denumirea tehnică a descărcării unui film de pe DC++) și să se uite la „American Gangster“ sau „Shoo’Em Up“.