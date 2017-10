Hugo Chavez anunţă că s-a vindecat de cancer

Hugo Chavez anunță că s-a vindecat de cancer

Hugo Chavez a fost operat în 20 iunie, la Havana, pentru extirparea unei tumori maligne în zona pelviană. El a urmat mai multe ședințe de chimioterapie de atunci.Președintele venzuelean Hugo Chavez a declarat că nu mai are cancer, după ce s-a întors de la un control în Cuba și după patru runde de chimioterapie."Totul a decurs perfect. Am primit notă maximă, 20 din 20", a spus el.Anterior, Chavez a descris tratamentul său drept de succes.Însă secretul care înconjoară boala sa a alimentat speculațiile. Un fost chirurg al său a declarat pentru un ziar mexican că, ținând cont de informațiile disponibile, liderul de la Caracas mai are de trăit cel mult doi ani."Ținând cont de informațiile de la familia sa, Chavez are o tumoră în zona pelvisului (...) și de aceea face chimioterapie atât de agresiv", a explicat medicul într-un interviu pentru publicația mexicană Milenio Semanal.Chavez a fost operat în 20 iunie, la Havana, pentru extirparea unei tumori maligne în zona pelviană. El a urmat mai multe ședințe de chimioterapie de atunci.În vârstă de 57 de ani, Chavez se află la putere din 1999. El vrea să fie reales în 2012, pentru un al treilea mandat, și dă asigurări că starea sa este bună.