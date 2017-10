HTC Dream - alternativa la iPhone 3G

Ştire online publicată Luni, 22 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

După ce Apple a lansat iPhone 3G, Google, T-Mobile și HTC au trimis invitații mai multor companii pentru a lua parte la evenimentul ce va avea loc mâine, 23 septembrie, la New York: lansarea primului telefon bazat pe sistemul de operare open source al celor de la Google, Android, anunță technogeek.ro. HTC Dream este un smartphone cu tastatură glisantă QWERTY și ecran color de 3x5", sensibil la atingere, softul permițând comutarea automată a modului de afișare portret-peisaj. De asemenea, are incluse funcționalități precum cameră foto, conectivitate wireless, Bluetooth, GSM/GPRS/EDGE 850/1900MHz, precum și GPS. Gestionarea hărților va fi făcută prin intermediul aplicației Google Maps, care are și opțiunea StreetView. Comisia americană de co-municații FCC și-a dat acceptul pentru acest telefon și tot ea este cea care a postat „din greșeală” pe site-ul propriu câteva imagini care au fost incluse de HTC în documentația dispozitivului supus aprobării. T-Mobile va începe vânzarea telefonului din luna octombrie.